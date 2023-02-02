Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він відреагував на пропозицію президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, що в межах майбутнього врегулювання повномасштабної війни Росії проти України окупанти мають також вивести війська з території Абхазії та Північної Осетії.

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За словами Подоляка, насамперед Грузія має розібратися з іншою проблемою. А саме – з ув'язненням Міхеїла Саакашвілі.

Що стосується Грузії, то є інша пропозиція. І президент України її вчора озвучив. Хочете про щось взагалі говорити – у вас є людина, яку ви публічно повільно страчуєте. Це – Саакашвілі, це громадянин України. Людина, яка втратила більш ніж 50 кілограмів ваги. Він схожий на людину, яка вже доживає свої останні часи в грузинській тюрмі. Відпустіть!

– наголосив Подоляк.

Є вже низка пропозиції щодо Саакашвілі – перевезти його або в Україну, або в іншу державу на лікування. Але Грузія поки не реагує.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу о 18:00

Як можна демонструвати любов до країни, яка колись поставила вас на коліна

Як наголосив Подоляк, Грузія має продемонструвати, чи вона належить до цивілізованого світу та чи розуміє, що таке цінності. Загалом надзвичайно дивно виглядає певна любов керівної партії та уряду Грузії до країни, яка поставила на коліна та окупувала частину території у 2008 році.

На цьому тлі так само дивно бачити постійні розмови Грузії про кредити в Росії; про газ; про те, що вони не зауважують війни в Україні; про чутки, що Грузія якось там шукає можливості дозволити Росії обійти санкції.

"Може, про це треба говорити? А після того вже умови якісь виставляти. Якщо ви не хочете самі захищати своє право бути суверенними, то чому Україна має це зробити? Україна велике серце має. Я розумію, що можна в нас попросити все що завгодно, і ми сьогодні будемо казати: "Та йдіть ви", а вже завтра будемо вкладатися у свободу інших країн. Бо ми розуміємо, що це за цінність. Я ж про це кажу. Але зробіть певні кроки – хоча б Саакашвілі відпустіть", – наголосив Подоляк.

На його думку, абсолютно некоректно розповідати про європейські та демократичні цінності, а паралельно повільно страчувати власного президента. Так взагалі не можна робити з людиною, яка стільки віддала своїй країні. Лицемірство – погана дорога.

Подоляк припускає, що Грузія може мати певні відносини з Росією. А всім відомо, що Путін ненавидить Саакашвілі. Тому цей процес не рухається.

Може, вони свідомо це роблять. Ще й записують відео, щоб людина зі збоченим світоглядом як у Путіна могла подивитися, як страждає Саакашвілі. Путін ненавидить Саакашвілі,

– підкреслив Подоляк.

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