Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отреагировал на предложение президентки Грузии Саломе Зурабишвили, что в рамках предстоящего урегулирования полномасштабной войны России против Украины оккупанты должны также вывести войска с территории Абхазии и Северной Осетии.

К теме Похудел более 50 килограммов: сеть шокировали фото осунувшегося Саакашвили

По словам Подоляка, в первую очередь, Грузия должна разобраться с другой проблемой. А именно – с заключением Михеила Саакашвили.

Что касается Грузии, то есть другое предложение. И президент Украины вчера его озвучил. Хотите о чем-то вообще говорить – у вас есть человек, которого вы публично медленно казните. Это Саакашвили, это гражданин Украины. Человек, потерявший более 50 килограммов веса. Он похож на человека, который уже доживает свое последнее время в грузинской тюрьме. Отпустите!

– подчеркнул Подоляк.

Есть уже ряд предложений по Саакашвили – перевезти его либо в Украину, либо в другое государство на лечение. Но Грузия пока не реагирует.

Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала в 18:00

Как можно демонстрировать любовь к стране, когда-то поставившей вас на колени

Как подчеркнул Подоляк, Грузия должна продемонстрировать, принадлежит ли она к цивилизованному миру и понимает ли, что такое ценности. В целом очень странно выглядит определенная любовь руководящей партии и правительства Грузии к стране, которая поставила на колени и оккупировала часть их территории в 2008 году.

На этом фоне также странно видеть постоянные разговоры Грузии о кредитах в России; о газе; о том, что они не замечают войны в Украине; о слухах, что Грузия как-то там ищет возможности разрешить России обойти санкции.

"Может, об этом нужно говорить? А после этого уже условия какие-то выставлять. Если вы не хотите сами защищать свое право быть суверенными, почему Украина должна это сделать? В Украины большое сердце. Я понимаю, что можно у нас попросить все что угодно, и мы сегодня будем говорить: "Да идите вы", а уже завтра будем вкладываться в свободу других стран. Мы понимаем, что это за ценность. Я об этом говорю. Но сделайте определенные шаги – хотя бы Саакашвили отпустите", – подчеркнул Подоляк.

По его мнению, совершенно некорректно рассказывать о европейских и демократических ценностях, а параллельно медленно казнить собственного президента. Так вообще нельзя делать с человеком, столько отдавшим своей стране. Лицемерие – плохая дорога.

Подоляк предполагает, что Грузия может иметь определенные отношения с Россией. А всем известно, что Путин ненавидит Саакашвили. Поэтому процесс не двигается.

Может быть, они сознательно это делают. Еще и записывают видео, чтобы человек с извращенным мировоззрением как у Путина мог посмотреть, как страдает Саакашвили. Путин ненавидит Саакашвили,

– подчеркнул Подоляк.

Что произошло с Саакашвили