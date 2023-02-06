Отмечают, что судебный процесс по этому делу начался еще в декабре прошлого года. Следователи допросили более 20 врачей, наблюдавших за экс-президентом в клинике "Вивамед".

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Зарубежные и грузинские врачи не пришли к согласию

Следует отметить, что свидетелями по делу Саакашвили выступили зарубежные медики, которые обнаружили у Саакашвили отравление организма тяжелыми металлами, деменцию и крайнее истощение.

Они рекомендуют вывезти Саакашвили на лечение в специализированную клинику в США или Европу. В то же время врачи Саакашвили из клиники "Вивамед" считают, что у их пациента нет каких-либо нарушений жизненных функций.

Более того, представители руководящей партии "Грузинская мечта" считают, что Саакашвили симулирует болезни и умышленно наносит вред своему здоровью, отказываясь от услуг грузинских врачей и принимая минимальное количество пищи.

Как отреагировали в Украине

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что парламент обратился к Грузии и другим странам касательно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Михеил должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, ценящей жизнь каждого гражданина. Но ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. И наша обязанность — напоминать об этом и Грузии, и Европе и миру,

– говорится в сообщении.

Кроме того, чиновница напомнила, что ПАСЕ, членом которой является и Грузия, в своей резолюции №2463 призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической России и освободить их, включая Саакашвили.

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Польша хочет забрать Саакашвили для лечения

Местные СМИ сообщают, что Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии. Кроме того, Польша собирает подписи в ЕС для соответствующего обращения к грузинским властям.

Известно, что письмо по инициативе Польши должны направить властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В документе говорится, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

"Если Михеил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", – цитируют письмо польские СМИ.

В письме также напоминается о нападении России на Украину, "которая является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия".

Что известно о деле Саакашвили