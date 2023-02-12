CNN опубликовало видео, датированное 6 октября 2022 года. На нем видно, как обессиленный экспрезидент упал, идя к своей постели, сообщает 24 Канал.

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Как отреагировали в Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал состояние здоровья политика. По его словам, Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили. Бесспорно, это сводит на нет европейские перспективы страны.

Неужели русский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно ли сделать "убийственный подарок" все равно проигравшему Путину? Или иметь репутацию затерзавшей своего президента страны?

– говорится в сообщении.

Саакашвили упал, идя к постели: видео

Напомним, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что парламент обратился в Грузию и других стран по немедленному переводу Михеила Саакашвили на лечение за границу.

"Михеил должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. Но и ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. И наша обязанность напоминать об этом и Грузии, и Европе и миру", – говорится в сообщении.

Кроме того, чиновник напомнила, что ПАСЕ, членом которой является и Грузия, в своей резолюции №2463 призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической России и освободить их, включая Саакашвили.

Польша хочет забрать Саакашвили для лечения