Про це заявив голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Він вважає заклики України "образливими та прикрими".

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У Грузії виключили проведення будь-яких консультацій щодо Саакашвілі

Кобахідзе заявив, що у світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві.

Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна,

– зазначив голова "Грузинської мрії".

Він прокоментував рішення МЗС України відправити посла Грузії до Тбілісі, аби проконсультуватися з грузинською владою щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

За словами Кобахідзе, посол Грузії в Україні – це людина, яка залишилася в Києві з першого дня війни, на відміну від багатьох інших, зокрема послів стратегічних партнерів України.

"З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Однак, крім цього, ми також не збираємося відповідати коментарями. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", – підсумував політик.

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Що відомо про стан Саакашвілі

Нещодавно Саакашвілі, долучившись до судового засідання в онлайн-форматі, підняв футболку та показав, у якому фізичному стані наразі перебуває. Третій грузинський лідер дуже схуд, проте не втратив бойового духу.

"Я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий – натхненний, я дуже сміливий", – наголосив Саакашвілі.

Раніше Давид Саакашвілі – брат політика – повідомляв, що той не може підвестися з ліжка. У квітні 2023 року вага Саакашвілі становила лише 60 кілограмів. Тепер він схуд ще більше.

Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до грузинської влади та закликав її повернути до України громадянина нашої держави Міхеіла Саакашвілі, адже йому необхідні належне лікування та догляд. Він також звернувся до партнерів та попросив не ігнорувати цю ситуацію.