Іраклі Кобахідзе – очільник партії влади "Грузинська мрія" – раптом заявив, що рішення Зеленського є образливим. Водночас Грузія начебто не хоче псувати відносини з Україною.

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Само собою було образливо, що, як визнали самі наші опоненти, окремі високопосадовці української влади були причетні до відправлення Саакашвілі в Грузію, а сьогодні, коли ця ж влада вимагає повернення Саакашвілі в Україну, це, звичайно, має ознаки образи,

– зробив "заяву" Кобахідзе.

Що сказав Зеленський

Саакашвілі вперше за тривалий час дистанційно приєднався до судового засідання й вразив своїм фізичним станом. Зеленський наголосив, що наразі Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України. Український лідер закликав зупинити це знущання, а також – домовитися про повернення Саакашвілі до України.

Український лідер доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні. Йому мають висловити рішучий протест через стан Саакашвілі та запропонувати залишити Україну упродовж 48 годин, аби провести консультації з Тбілісі.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – заявив Зеленський.

Що відомо про стан Саакашвілі

Долучившись до судового засідання в онлайн-форматі Саакашвілі підняв футболку та показав, у якому фізичному стані наразі перебуває. Помітно, що третій грузинський лідер дуже схуд. Водночас Саакашвілі не втратив бойового духу.

"Я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий – натхненний, я дуже сміливий", – наголосив Саакашвілі.

Раніше Давид Саакашвілі – брат політика – наголосив, що Саакашвілі не може підвестися з ліжка. У квітні 2023 року його вага становила лише 60 кілограм. Тепер Саакашвілі схуд ще більше.