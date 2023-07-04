Про це 24 Каналу відзначив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, чому не можна вплинути на владу Грузії.
Дивіться також Саакашвілі показав свій шокуючий стан: Зеленський викликає посла Грузії
"Все рухається до летального наслідку. Є підозри, що його отруїли. Фактично відбувається розправа", – підкреслив Клочок.
Дії влади Грузії
Саакашвілі є громадянином України, підкреслив Клочок. Українська влада пропонує повернути його на територію нашої держави. Утім, перспектив цьому немає. Грузинська влада грає у "доброго і поганого поліцейського", де президентка країни начебто виступає за європейські цінності, а уряд відверто демонструє протилежне і без перебільшень – проросійський курс.
"Історія з Саакшвівлі – показовий момент. І він демонструє, що Грузії до європейських стандартів далеко. Ініціатива відправити посла до Грузії цікава, але як говорять дипломати, такої практики немає. Офіс вдається до крайніх заходів, але здається, що це вже все. Фактично використовуються всі методи, навіть не дипломатичні, на владу Грузії для того, щоб вона прийшла до тями", – пояснив аналітик.
Валерій Клочок про проблему із Саакашвілі: дивитись відео
Грузини теж мовчать
Валерій Клочок відмітив, що грузини, які входять до опозиції, теж мовчать у цій ситуації. Він припускає, що там є політичні протиріччя і це внутрішнє питання у цій країні. Серед опозиції немає єдності і повного розуміння тих загроз, які безпосередньо може становити Росія.
"Мені це нагадує питання з Україною, коли в нас було багато опозиційних партій, а яскраво виражених протестів ми не бачили до 2013 року. Історія з Януковичем стала каталізатором об'єднання опозиційних сил. Ситуація в Грузії дуже схожа. Вона теж має окуповані території – всі ці події пов'язані з проросійськістю грузинів", – відзначив він.
Аналітик додав, що грузинам варто побачити очевидні речі і врахувати досвід України, аби не пройти через війну з Росією.
А Росії воювати проти Грузії буде легше. Шкода грузинів, які виходять на протести, але не можуть дотиснути,
– сказав Клочок.
Ситуація із Саакашвілі: основні новини
- Володимир Зеленський заявив, що світ знову побачив, як Кремль руками чинної влади Грузії вбиває громадянина України. Він доручив міністру закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.
- Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що Саакашвілі хочуть довести до смерті: "все тримається на особистій ненависті та помсті". Він наголосив, що Україна вкотре зверталася до влади Грузії, аби повернути Саакашвілі.
- Нагадаємо, у 2018 році суд Грузії заочно засудив Михайла Саакашвілі у справах про амністію обвинувачених у смерті Сандро Гіргвліані та побиття колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Проти нього також порушено кримінальні справи за розкрадання бюджетних коштів, розгоні акції 7 листопада 2007 року і так далі. 20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі ще одне звинувачення – незаконне перетинання державного кордону.