Про це 24 Каналу відзначив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, чому не можна вплинути на владу Грузії.

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"Все рухається до летального наслідку. Є підозри, що його отруїли. Фактично відбувається розправа", – підкреслив Клочок.

Дії влади Грузії

Саакашвілі є громадянином України, підкреслив Клочок. Українська влада пропонує повернути його на територію нашої держави. Утім, перспектив цьому немає. Грузинська влада грає у "доброго і поганого поліцейського", де президентка країни начебто виступає за європейські цінності, а уряд відверто демонструє протилежне і без перебільшень – проросійський курс.

"Історія з Саакшвівлі – показовий момент. І він демонструє, що Грузії до європейських стандартів далеко. Ініціатива відправити посла до Грузії цікава, але як говорять дипломати, такої практики немає. Офіс вдається до крайніх заходів, але здається, що це вже все. Фактично використовуються всі методи, навіть не дипломатичні, на владу Грузії для того, щоб вона прийшла до тями", – пояснив аналітик.

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Грузини теж мовчать

Валерій Клочок відмітив, що грузини, які входять до опозиції, теж мовчать у цій ситуації. Він припускає, що там є політичні протиріччя і це внутрішнє питання у цій країні. Серед опозиції немає єдності і повного розуміння тих загроз, які безпосередньо може становити Росія.

"Мені це нагадує питання з Україною, коли в нас було багато опозиційних партій, а яскраво виражених протестів ми не бачили до 2013 року. Історія з Януковичем стала каталізатором об'єднання опозиційних сил. Ситуація в Грузії дуже схожа. Вона теж має окуповані території – всі ці події пов'язані з проросійськістю грузинів", – відзначив він.

Аналітик додав, що грузинам варто побачити очевидні речі і врахувати досвід України, аби не пройти через війну з Росією.

А Росії воювати проти Грузії буде легше. Шкода грузинів, які виходять на протести, але не можуть дотиснути,

– сказав Клочок.

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