Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, такі тортури над Саакашвілі показують справжній "рускій мір".

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Теперішня влада Грузії "лягла" під Росію

Олег Лісний переконаний, що реакція Зеленського та МЗС дуже правильна та чітка. Саме так потрібно робити, коли знущаються з громадянина України.

Я вважаю, що реакція дуже чітка. Якщо я не помиляюсь, за дипломатичними мірками це найжорсткіша реакція, коли посла відправляють у державу, аби з'ясувати, що насправді відбувається,

– пояснив він.

На думку політолога, теперішня грузинська влада "лягла" під Росію. Коли Україна переможе у війні, то Грузія зможе повернути контроль над територіями, які окупувала Росія. Однак це можливо не з цією владою.

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