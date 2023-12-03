З 2024 року окремі студенти коледжів та вишів України зможуть отримувати соціальні стипендії. Мовиться про осіб, які були в російському полоні, ув'язнені, або позбавлені свободи будь-яким іншим способом через агресію Росії проти України.

Право на виплати матимуть також їхні діти. Такі зміни погодив уряд.

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Хто зі студентів зможе отримувати соціальну стипендію з 2024 року

У Мінсоцполітики повідомили: аби отримати стипендію, студенти мають подати витяг із Єдиного реєстру осіб, у якому зазначено, що вони були позбавлені свободи під час повномасштабної війни в Україні. Дітям таких осіб треба також отримати виписку або копію рішення про встановлення цього факту.

Також Кабмін спростив перелік документів, які потрібно надавати, щоб отримати стипендію для дітей учасників бойових дій. Оптимізували і процедури отримання допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю та осіб, які не мають права на пенсію.

Учасники бойових дій та їхні діти для того, аби оформити соцстипендії, мають надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо в них немає оформленого посвідчення УБД.

Якщо паперові документи втрачені, соціальну допомогу призначатимуть на основі сканованої копії виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією або медичного висновку про дитину з інвалідністю. Таке рішення ухвалили через те, що під час воєнного стану часто втрачаються паперові документи, необхідні для призначення соцдопомоги.

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