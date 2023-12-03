Такий "рахунок" студент отримав за те, що порушив умови договору про навчання на бюджетній формі. Про це йдеться у рішенні Деражнянського райсуду Хмельницької області.

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Випускник має сплатити вишу 200 тисяч гривень

У серпні 2014 року вищезгаданий студент отримав перепустку на навчання на медичному факультету ЗВО. При цьому став "бюджетником". У договорі про навчання, який він уклав зі своїм вишем було вказано, що після навчання цей студент мав працевлаштуватися відповідно до направлення і відпрацювати не менше трьох років після закінчення інтернатури. Якщо він не погодиться, має повернути усю суму вартості свого навчання у ЗВО.

У червні 2020 року цього вже випускника направили на роботу до Шепетівської центральної райлікарні на посаду лікаря-хірурга. Але вже через місяць він звільнився з медзакладу за власним бажанням. Відповідно порушив умови договору.

Тож тепер випускник має сплатити заборгованість на суму понад 200 тисяч гривень за навчання на "бюджеті" та понад 76 тисяч гривень за отриману стипендію у ЗВО.

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