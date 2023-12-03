Такой "счет" студент получил за то, что нарушил условия договора об обучении в бюджетной форме. Об этом говорится в решении Деражнянского райсуда Хмельницкой области.
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Выпускник должен сплатить вузу 200 тысяч гривен
В августе 2014 года вышеупомянутый студент получил пропуск на обучение на медицинском факультете ЗВО. При этом стал "бюджетником". В договоре об обучении, который он заключил со своим вузом, было указано, что после учебы этот студент должен был трудоустроиться в соответствии с направлением и отработать не менее трех лет после окончания интернатуры. Если он не согласится, он должен вернуть всю сумму стоимости своего обучения в ЗВО.
В июне 2020 года этого уже выпускника направили на работу в Шепетовскую центральную райбольницу на должность врача-хирурга. Но уже через месяц он уволился из медучреждения по собственному желанию. Соответственно, нарушил условия договора.
Теперь выпускник должен оплатить задолженность на сумму более 200 тысяч гривен за обучение на "бюджете" и более 76 тысяч гривен за полученную стипендию в ЗВО.
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В Украине завершилась вступительная кампания 2023
- В Украине 30 ноября завершилась вступительная кампания в 2023 году.
- Электронные кабинеты абитуриентов уже не работают.
- В МОН напоминают: если вы планируете вступать в ЗВО в 2024 году, должен создать новый электронный кабинет.