Электронные кабинеты поступающих в этом году уже не работают.

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В Украине завершилась вступительная кампания 2023 года

В Минобразования также напоминают поступающим:

если вы планируете вступать в ЗВО в 2024 году, вы должны создать новый электронный кабинет.

К слову, подробную информацию о вступительной кампании 2024 года, регистрации кабинетов и подачи заявлений будут размещать здесь.

О результатах нынешней кампании МОН еще обещает рассказать.

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Как проходила вступительная кампания – 2023