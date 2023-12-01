Электронные кабинеты поступающих в этом году уже не работают.

Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023 года в магистратуру: какие специальности стали самыми популярными

В Украине завершилась вступительная кампания 2023 года

В Минобразования также напоминают поступающим:

  • если вы планируете вступать в ЗВО в 2024 году, вы должны создать новый электронный кабинет.

К слову, подробную информацию о вступительной кампании 2024 года, регистрации кабинетов и подачи заявлений будут размещать здесь.

О результатах нынешней кампании МОН еще обещает рассказать.

Смотрите также Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл на бюджет 2023 года

Как проходила вступительная кампания – 2023

  • В 2023 году большинство абитуриентов поступало в вузы Украины по результатам НМТ.
  • Мультитест содержал задания по трем предметам: двум обязательным – украинскому языку, математике – и одному на выбор.
  • Тестирование проводилось в Украине и за рубежом.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты.