Привітання з Яблучним Спасом: теплі побажання та листівки до свята українською

У кожного свята є свої традиції. Одні несуть до храму кошики з плодами, інші збираються родиною за столом. А ще одна гарна традиція – дарувати щирі слова у привітаннях тим, кого любимо й цінуємо.

Кілька теплих слів можуть зробити святковий день ще світлішим. Не втрачайте нагоди привітати рідних, друзів чи колег із Преображенням Господнім і побажати їм добра з вітаннями та листівками від 24 Каналу.

Що за свято Преображення Господнє ?

6 серпня святкуємо Преображення Господнє – одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Воно встановлене на згадку про подію, коли Ісус Христос преобразився перед своїми учнями на горі Фавор, явивши їм Свою божественну славу.

У народній традиції цей день також називають Яблучним Спасом, адже саме цього дня віряни несуть до храмів плоди нового врожаю – яблука, груші, сливи, виноград, мед та інші дари землі – для благословення. Це свято вдячності Богові за врожай, духовного оновлення, світла й надії.

Якими словами привітати близьких зі святом Спаса?

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Щиро вітаю з Преображенням Господнім! Нехай це світле свято принесе у ваш дім мир, любов, добробут і Боже благословення. Бажаю міцного здоров'я, щасливої долі та світлої надії на кожен новий день.

Листівка до свята / Pinterest

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Зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь наповнить ваше серце вірою, душу – спокоєм, а життя – добрими людьми, щасливими подіями та щедрими Божими дарами.

Листівка до свята / Pinterest

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб разом із освяченими плодами у ваш дім прийшли достаток, затишок, взаєморозуміння й родинне тепло. Нехай кожен день дарує нові приводи для радості.

Листівка до свята / Pinterest

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Нехай світло Преображення Господнього освітлює ваш життєвий шлях, допомагає знаходити правильні рішення, зміцнює віру та додає сил долати будь-які труднощі. Зі святом!

Листівка до свята / Pinterest

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Щиро бажаю, щоб Господь благословив вашу родину миром, здоров'ям і добробутом. Нехай у серці панують любов, вдячність і надія, а кожен день приносить добрі новини. З Яблучним Спасом!

Листівка до свята / Pinterest

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З Преображенням Господнім! Нехай цей день стане початком світлих змін, добрих справ і щасливих подій. Бажаю Божої ласки, душевної гармонії та здійснення найзаповітніших мрій.

Листівка до свята / Pinterest

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У світле свято Яблучного Спаса бажаю вам миру, здоров'я, щирих людей поруч і Божої опіки. Нехай оселя буде сповнена радості, а серце – любові й тепла.

Листівка до свята / Pinterest

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Вітаю зі святом! Нехай освячені плоди стануть символом достатку, а Преображення Господнє принесе у ваше життя світло, спокій, мудрість і віру в краще майбутнє.

Листівка до свята / Pinterest

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Нехай Господь благословить вас і ваших рідних, оберігає від усякого лиха, дарує здоров'я, мирне небо, силу духу й щасливі миті поруч із найдорожчими людьми. Зі святом Преображення Господнього!

Листівка до свята / Pinterest

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Від щирого серця бажаю, щоб у день Преображення Господнього кожна молитва була почута, кожне добре бажання здійснилося, а у вашому житті завжди знаходилося місце для любові, милосердя, світла й Божої благодаті. Зі святом!

Іноді найціннішим подарунком стає не річ, а добре слово. Коротке привітання зі святом здатне підняти настрій, зміцнити родинні зв'язки й нагадати, що ми пам'ятаємо одне про одного.

Зі святом, українці!