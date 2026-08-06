Несколько теплых слов могут сделать праздничный день еще ярче. Не упустите возможность поздравить родных, друзей или коллег с Преображением Господним и пожелать им всего наилучшего с помощью поздравлений и открыток от 24 Канала.

Что такое праздник Преображения Господня?

6 августа мы празднуем Преображение Господне – один из двенадцати величайших христианских праздников. Он установлен в память о событии, когда Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор, явил им Свою божественную славу.

В народной традиции этот день также называют Яблочным Спасом, ведь именно в этот день верующие несут в храмы плоды нового урожая – яблоки, груши, сливы, виноград, мед и другие дары земли – для благословения. Это праздник благодарности Богу за урожай, духовного обновления, света и надежды.

Какими словами поздравить близких с праздником Спаса?

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Искренне поздравляю с Преображением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом мир, любовь, благополучие и Божье благословение. Желаю крепкого здоровья, счастливой судьбы и светлой надежды на каждый новый день.

Открытка к празднику / Pinterest

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С праздником Преображения Господня! Пусть Господь наполнит ваше сердце верой, душу – покоем, а жизнь – добрыми людьми, счастливыми событиями и щедрыми Божьими дарами.

Открытка к празднику / Pinterest

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы вместе с освященными плодами в ваш дом пришли достаток, уют, взаимопонимание и семейное тепло. Пусть каждый день дарит новые поводы для радости.

Открытка к празднику / Pinterest

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Пусть свет Преображения Господня освещает ваш жизненный путь, помогает находить правильные решения, укрепляет веру и придает сил преодолевать любые трудности. С праздником!

Открытка к празднику / Pinterest

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Искренне желаю, чтобы Господь благословил вашу семью миром, здоровьем и благополучием. Пусть в сердце царят любовь, благодарность и надежда, а каждый день приносит хорошие новости. С Яблочным Спасом!

Открытка к празднику / Pinterest

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С Преображением Господним! Пусть этот день станет началом светлых перемен, добрых дел и счастливых событий. Желаю Божьей милости, душевной гармонии и исполнения самых заветных мечтаний.

Открытка к празднику / Pinterest

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В светлый праздник Яблочного Спаса желаю вам мира, здоровья, искренних людей рядом и Божьей защиты. Пусть ваш дом будет полон радости, а сердце – любви и тепла.

Открытка к празднику / Pinterest

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Поздравляю с праздником! Пусть освященные плоды станут символом достатка, а Преображение Господне принесет в вашу жизнь свет, покой, мудрость и веру в лучшее будущее.

Открытка к празднику / Pinterest

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Пусть Господь благословит вас и ваших родных, оберегает от всякого зла, дарует здоровье, мирное небо, силу духа и счастливые мгновения рядом с самыми дорогими людьми. С праздником Преображения Господня!

Открытка к празднику / Pinterest

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От всего сердца желаю, чтобы в день Преображения Господня каждая молитва была услышана, каждое доброе желание сбылось, а в вашей жизни всегда находилось место для любви, милосердия, света и Божьей благодати. С праздником!

Иногда самым ценным подарком становится не вещь, а доброе слово. Короткая поздравительная записка с праздником способна поднять настроение, укрепить семейные узы и напомнить, что мы помним друг о друге.

С праздником, украинцы!