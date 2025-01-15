В Україні змінять процедуру сертифікації учителів

Уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до Положення про сертифікацію педагогів. Мета сертифікації – виявити й заохотити педагогів із високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання та поширюють їх серед колег.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Ті вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, отримують 20% доплати протягом трьох років, а також мають право на зарахування сертифікації як атестації.

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В Україні змінять процедуру сертифікації педагогів

Успішне проходження сертифікації також є підставою для присвоєння кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Участь в сертифікації є добровільною.

Спираючись на досвід і висновки сертифікації за 2019 – 2024 роки, МОН разом із Державною службою якості освіти (ДСЯО) та Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) підготували зміни до Положення, щоб удосконалити процедуру сертифікації. Нова редакція положення врегульовує процедуру сертифікації та враховує пропозиції учасників сертифікації та експертів. Зокрема, дає можливість оскаржити результати вивчення практичного досвіду, а також урегульовує дію сертифіката, що впливає на отримання доплати.

Нова редакція положення почне діяти з 1 вересня 2025 року. А до цього часу фахівці розроблять проєкти порядку реєстрації та положення про апеляційну комісію при ДСЯО.

Нова редакція стосується таких аспектів сертифікації:

організації незалежного тестування учасників сертифікації;

самооцінювання власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи;

функцій, за які відповідають МОН, ДСЯО та її територіальні органи, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти;

термінів, у які педагоги отримають сертифікати й можуть подати апеляцію в разі невдоволення оцінкою експертів, що вивчали їхній практичний досвід.

Що саме зміниться в сертифікації з 1 вересня

Узяти участь у сертифікації зможуть педагоги, які на момент реєстрації мають відповідне педагогічне навантаження не менш як 0,25 тарифної ставки з дисципліни, з якої бажають пройти сертифікацію.

Педагоги, які відмовляться продовжувати участь у сертифікації на одному з етапів, матимуть право повторно пройти сертифікацію наступного року.

Учасники сертифікації зможуть оскаржити результати вивчення експертами їхнього практичного досвіду. Це можна буде зробити впродовж 3 календарних днів після отримання експертного висновку.

Нова редакція чітко встановлює термін початку дії сертифіката, щоб уникнути очікування між його отриманням і початком виплати 20% надбавки. Зокрема, сертифікат діятиме впродовж 3 років, починаючи з 1 січня року, що настає після успішного проходження сертифікації. Наприклад, сертифікат учителя, який завершив сертифікацію у грудні 2025 року, діятиме з 1 січня 2026 року до 1 січня 2029 року.

Визначено, що незалежне тестування проводять у паперовій формі та/або у формі комп'ютерного тестування.

Встановили процедуру підготовки експертів. Ними можуть бути педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти й інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менш як 5 років. Лише тих експертів, які успішно пройшли навчання, залучатимуть до проведення сертифікації.

Якщо педагог є у списках експертів, які вивчають практичний досвід роботи учасників сертифікації, керівник закладу освіти має забезпечити заміну цього педагога на час його залучення. Список затверджує ДСЯО.

Визначили, що адміністрація закладу освіти має підтримувати педагогів, які виявили бажання пройти сертифікацію, та сприяти цьому.

Положення узгоджено із законодавством та іншими актами, зокрема, Законом України "Про публічні електронні реєстри" й Положенням про атестацію педагогічних працівників.

Також нова редакція положення регулює терміни проведення сертифікації між установами, а саме:

УЦОЯО передаватиме ДСЯО списки учасників, які склали незалежне тестування й допущені до подальшої участі не пізніше 1 березня та 1 жовтня поточного року. ДСЯО передаватиме інформацію про результати вивчення практичного досвіду учасників сертифікації до УЦОЯО не пізніше 7 грудня поточного року. УЦОЯО впродовж 3 робочих днів з дня отримання цієї інформації розмістить її в кабінетах учасників сертифікації.

Відповідно до постанови КМУ під час воєнного стану зареєструватися для проходження сертифікації можуть не більше ніж 5000 осіб щороку.