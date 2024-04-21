Реформа старшої школи "скоротить" кількість предметів, – експерти

Реформа старшої школи, яку реалізовуватимуть з 2027 року, передбачає скорочення кількості предметів до 11-12. Це розвантажить програму і наблизить українську освіту до загальносвітових стандартів.

Про це йшлося на стратегічній сесії у Києві. Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній розповів, що майже в усіх розвинутих країнах освіту в школі здобувають 12 (інколи 13) років.

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Реформа старшої школи "скоротить" кількість предметів

Посадовець зазначив, що 11-річна освіта залишилася в Україні, Білорусі, Росії та Азербайджані.

Тобто ця реформа насамперед – перехід до загальносвітових стандартів,

– вважає заступник Лісового.

Він додав, що у старших класах учні відчувають перевантаження через велику кількість навчальних годин і предметів. Це сприяє підвищенню якості освіти, тому часто батьки змушені наймати репетиторів, щоб підготувати дітей до вступу у виші.

Починаючи з 2027 року старші класи будуть з 10-го по 12-й. До старшої школи додасться 10-й клас, в якому учні матимуть змогу надолужити освітні втрати та, можливо, змінити думку про предмети, які колись здавалися нецікавими. Саме тому в 10-му класі найбільша кількість обовʼязкових для всіх навчальних предметів, але їхня кількість зменшуватиметься з кожним наступним класом. Учні зможуть ще раз утвердитися у виборі профілю або обрати інший,

– розповів Завгородній.

Зазначимо, що у 2025 – 2026 навчальному році запустять пілотування старшої профільної освіти, Так, у кожній області з’явиться один академічний ліцей і два професійні.