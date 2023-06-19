Надмірна завантаженість учнів – це перша проблема, яку хоче вирішити МОН. Зусилля учнів хочуть зосередити на кількох предметах, які допоможуть їм здобувати майбутній фах.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов окреслив проблеми в освіті, які потрібно вирішити у першу чергу. Деякі з них не мають жодного стосунку до війни, хоча вторгення окупантів також створило багато нагальних завдань.

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Скорочення предметів для старших класів

На думку Горбачова, в учнів 10 – 12 класів має бути не більше 6 навчальних дисциплін. Окрім того, кожну з них потрібно виносити на зовнішнє незалежне оцінювання.

Багато проблем створила війна, але деякі не можуть виріши вже впродовж десятиліть.

В освіті є й традиційні проблеми, наприклад зміст освіти. Навіщо нам 20 предметів в 11-му класі?

– дивується омбудсмен.

Горбачов наголосив, що він не може ухвалювати рішення про кількість предметів у школі, але у його компетенції пропонувати варіанти можливих рішень. Наприклад, можна не дробити предмети, а запровадити інтегровані курси, але це потребує вищої кваліфікації педагогів.

Скорочення предметів – це не про економію на освіті, а спроба зробити її більш ефективною. Якби у старших класах було 6 предметів – 3 обов'язкових і 3 на вибір, і по кожному з них було ЗНО, це б значно підвищило мотивацію дітей до навчання. Зокрема й завдяки тому, що вони не витрачатимуть час на предмети, які не потрібні їм у майбутньому.