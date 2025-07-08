Стартували творчі конкурси та співбесіди для майбутніх бакалаврів

В Україні стартували індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників до вишів, які подали заяви на проходження цих іспитів в електронному кабінеті. Співбесіди передбачені для тих абітурієнтів, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Творчі конкурси проходитимуть ті вступники, які мають намір стати студентами творчих, мистецьких і спортивних спеціальностей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Розпочалися творчі конкурси та співбесіди

Вступні випробування в університетах для абітурієнтів, які вступають на бюджет і контракт, триватимуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників винятково на контракт – до 1 серпня.

Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс виші проводять в один етап.

За результатами цих вступних випробувань виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

Матеріали вступних випробувань, включно зі відеозаписами співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше ніж один рік. Потім знищують та складають про це акт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше ніж 12:00 6 серпня сформують списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет і на контракт.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників відбувається не пізніше ніж 11 серпня.