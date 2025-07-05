Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Подати заяву на вступ за результатами НМТ можна буде до 18.00 2 серпня.

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Як подати заяву для вступу у коледж у 2025 році

У 2025 році подавати заяву для вступу до коледжів треба дистанційно. Для цього абітурієнту потрібно зареєструвати або увійти в уже створений електронний кабінет.

У кабінеті вступник має заповнити потрібні дані та завантажити власне фото. Опісля треба перейти до модуля подання заяв, обрати потрібну конкурсну пропозицію, вибрати джерело фінансування та додати текст мотиваційного листа.

Також важливо перевірити правильність вказаних даних та підтвердити подання заяви.

Зверніть увагу! Редагувати інформацію, наприклад, змінити фото, в електронному кабінеті можна тільки до подання першої заяви. Після подання першої заяви внести зміни вже не можна.

Триває зараз і подання заяв для вступників на базі 9 класів до коледжів.

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Ми також розповідали, що вступники вже можуть створювати електронні кабінети та підказали, як це зробити.