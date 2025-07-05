Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Подать заявление на поступление по результатам НМТ можно будет до 18.00 2 августа.

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Как подать заявление для поступления в колледж в 2025 году

В 2025 году подавать заявление для поступления в колледжи надо дистанционно. Для этого абитуриенту нужно зарегистрировать или войти в уже созданный электронный кабинет.

В кабинете абитуриент должен заполнить нужные данные и загрузить собственное фото. После надо перейти к модулю подачи заявлений, выбрать нужное конкурсное предложение, выбрать источник финансирования и добавить текст мотивационного письма.

Также важно проверить правильность указанных данных и подтвердить подачу заявления.

Обратите внимание! Редактировать информацию, например, изменить фото, в электронном кабинете можно только до подачи первого заявления. После подачи первого заявления внести изменения уже нельзя.

Продолжается сейчас и подача заявлений для поступающих на базе 9 классов в колледжи.

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Мы также рассказывали, что абитуриенты уже могут создавать электронные кабинеты и подсказали, как это сделать.