Кабмін призначив стипендії найкращим студентам українських вишів

Уряд України призначив стипендії 85 найкращим студентам ЗВО нашої держави. Вони отримуватимуть виплати пів року.

Про це вказано в ухваленому розпорядженні "Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2024/2025 навчального року".

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Найкращі студенти отримуватимуть стипендію від Кабміну

Кандидатів на отримання стипендії подали заклади вищої освіти. При цьому погоджувати їх з органом студентського самоврядування за пропозицією вченої ради. Відповідно до наданих пропозицій стипендії Кабінету Міністрів України призначили 85 особам.

Призначення відповідної стипендії найобдарованішим студентам закладів вищої освіти сприятиме реалізації державної та молодіжної політики, спрямованої на створення найсприятливіших умов для підвищення життєвого рівня та матеріального заохочення студентської молоді, переконані посадовці.

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