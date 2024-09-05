Станом на 2 вересня таких вже 179 вишів. Перелік університетів оновлюється та збільшується.

Читайте В Україні відтермінували подання заяв на державний грант

У яких вишах можна отримати грант

МОН поки відтермінувало подання заяв на отримання державного гранту до середини вересня. Тож поки вступники можуть краще ознайомитися з вишами, які беруть участь в проєкті.



Державний грант можна використати лише для оплати за навчання у ЗВО. Його надають безповоротною допомогою, тому додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Аби отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).