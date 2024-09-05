По состоянию на 2 сентября таких уже 179 вузов. Перечень университетов обновляется и увеличивается.
Читайте В Украине отсрочили подачу заявлений на государственный грант
В каких вузах можно получить грант
МОН пока отсрочило подачу заявлений на получение государственного гранта до середины сентября. Поэтому пока абитуриенты могут лучше ознакомиться с вузами, которые участвуют в проекте.
Государственный грант можно использовать только для оплаты за обучение в ЗВО. Его предоставляют безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Чтобы получить государственный грант, поступающий должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
|
№
|
Учреждения высшего образования, в которых можно получить грант
|
1
|
Национальный транспортный университет
|
2
|
Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|
3
|
Украинский государственный университет им. Драгоманова
|
4
|
Киевский национальный университет им. Шевченко
|
5
|
Киевский национальный лингвистический университет
|
6
|
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|
7
|
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|
8
|
Сумской государственный университет
|
9
|
НТУ "Харьковский политехнический институт"
|
10
|
Национальный университет пищевых технологий
|
11
|
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|
12
|
Черновицкий национальный университет им. Федьковича
|
13
|
Восточноукраинский национальный университет им. Даля
|
14
|
Тернопольский национальный технический университет им. Пулюя
|
15
|
Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета
|
16
|
Государственный торгово-экономический университет
|
17
|
Украинский государственный университет науки и технологий
|
18
|
Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|
19
|
Университет таможенного дела и финансов
|
20
|
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|
21
|
Полтавский национальный педагогический университет им. Короленко
|
22
|
Днепровский национальный университет им. Гончара
|
23
|
Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка
|
24
|
Харьковский национальный университет им. Каразина
|
25
|
Криворожский государственный педагогический университет
|
26
|
Луганский национальный университет им. Шевченко
|
27
|
Луцкий национальный технический университет
|
28
|
Украинско-американский университет Конкордия
|
29
|
Львовский национальный университет им. Франко
|
30
|
Черкасский государственный технологический университет
|
31
|
Мариупольский государственный университет
|
32
|
Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|
33
|
Университет "Киевская школа экономики"
|
34
|
Ровенский государственный гуманитарный университет
|
35
|
Южноукраинский национальный педагогический университет им
|
36
|
Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана
|
37
|
Межрегиональная Академия управления персоналом
|
38
|
Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова
|
39
|
Национальный университет "Одесская политехника"
|
40
|
Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|
41
|
Национальный лесотехнический университет Украины
|
42
|
Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила"
|
43
|
Полтавский государственный аграрный университет
|
44
|
Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|
45
|
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|
46
|
ЧВУЗ "Университет современных технологий"
|
47
|
Таврический национальный университет им. Вернадского
|
48
|
Винницкий государственный педагогический университет им. Коцюбинского
|
49
|
Национальный медицинский университет им. Богомольца
|
50
|
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого
|
51
|
Черновицкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета
|
52
|
Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета
|
53
|
Буковинский государственный медицинский университет
|
54
|
Донбасский государственный педагогический университет
|
55
|
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|
56
|
Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти
|
57
|
Государственный налоговый университет
|
58
|
Херсонский государственный университет
|
59
|
Национальный университет "Черниговская политехника"
|
60
|
Полтавский государственный медицинский университет
|
61
|
Каменец-Подольский национальный университет им. Огиенко
|
62
|
Луганская государственная академия культуры и искусств
|
63
|
Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского
|
64
|
Одесский национальный технологический университет
|
65
|
Измаильский государственный гуманитарный университет
|
66
|
Харьковский национальный экономический университет им
|
67
|
Одесский национальный экономический университет
|
68
|
Одесский национальный морской университет
|
69
|
Херсонская государственная морская академия
|
70
|
Одесская национальная музыкальная академия им. Неждановой
|
71
|
Государственный университет экономики и технологий
|
72
|
Национальный авиационный университет
|
73
|
Днепровский государственный медицинский университет
|
74
|
Харьковская государственная академия культуры
|
75
|
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|
76
|
Киевский национальный университет технологий и дизайна
|
77
|
Харьковский национальный медицинский университет
|
78
|
Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали
|
79
|
Волынский национальный университет им. Леси Украинки
|
80
|
Житомирский государственный университет им. Франко
|
81
|
ВУЗ "Американ Юниверсити Киев"
|
82
|
Сумской национальный аграрный университет
|
83
|
Уманский государственный педагогический университет им
|
84
|
Кременчугский национальный университет им. Остроградского
|
85
|
Черкасский национальный университет им. Хмельницкого
|
86
|
Национальный университет "Одесская морская академия"
|
87
|
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова
|
88
|
Дрогобычский государственный педагогический университет им
|
89
|
Институт "Харьковская школа архитектуры"
|
90
|
Львовский национальный университет природопользования
|
91
|
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова
|
92
|
Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|
93
|
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого
|
94
|
Львовская национальная музыкальная академия им. Лысенко
|
95
|
Открытый международный университет развития человека "Украина"
|
96
|
Винницкий социально-экономический институт
|
97
|
Национальный университет "Запорожская политехника"
|
98
|
Херсонский национальный технический университет
|
99
|
Западноукраинский национальный университет
|
100
|
Закарпатская академия искусств
|
101
|
Донецкий национальный университет им. Стуса
|
102
|
Нежинский государственный университет им. Гоголя
|
103
|
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|
104
|
Винницкий национальный технический университет
|
105
|
Запорожский национальный университет
|
106
|
Университет Григория Сковороды в Переяславе
|
107
|
Мукачевский государственный университет
|
108
|
Приазовский государственный технический университет
|
109
|
Таврический государственный агротехнологический университет им. Моторного
|
110
|
Государственный университет инфраструктуры и технологий
|
111
|
Ровенский профессиональный колледж НУБИП Украины
|
112
|
Национальный университет "Черниговский коллегиум" им. Шевченко
|
113
|
Винницкий национальный аграрный университет
|
114
|
Центральноукраинский государственный университет им. Винниченко
|
115
|
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|
116
|
Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского
|
117
|
Уманский национальный университет садоводства
|
118
|
Каменец-Подольский государственный институт
|
119
|
Донбасская государственная машиностроительная академия
|
120
|
Полтавский университет экономики и торговли
|
121
|
Прикарпатский национальный университет им. Стефаника
|
122
|
Полесский национальный университет
|
123
|
ИТ СТЕП Университет
|
124
|
Национальный университет "Острожская академия"
|
125
|
Шосткинский институт Сумского государственного университета
|
126
|
Черноморский национальный университет им. Могилы
|
127
|
Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды
|
128
|
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|
129
|
Николаевский национальный аграрный университет
|
130
|
Одесский национальный университет им. Мечникова
|
131
|
Украинский католический университет
|
132
|
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им
|
133
|
Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского
|
134
|
Одесский государственный аграрный университет
|
135
|
Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|
136
|
Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|
137
|
Николаевский национальный университет им. Сухомлинского
|
138
|
Государственный университет "Житомирская политехника"
|
139
|
Львовская национальная академия искусств
|
140
|
Сумской государственный педагогический университет им. Макаренко
|
141
|
Центральноукраинский национальный технический университет
|
142
|
Национальный фармацевтический университет
|
143
|
Львовский государственный университет физической культуры им. Боберского
|
144
|
Хмельницкий национальный университет
|
145
|
Харьковская государственная академия физической культуры
|
146
|
Глуховский национальный педагогический университет им. Довженко
|
147
|
Карпатский университет имени Августина Волошина
|
148
|
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого
|
149
|
Ужгородский национальный университет
|
150
|
Национальный университет "Львовская политехника"
|
151
|
Государственный биотехнологический университет
|
152
|
Донецкий национальный технический университет
|
153
|
Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|
154
|
Подольский государственный университет
|
155
|
ЧВУЗ "Киевский медицинский университет"
|
156
|
Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|
157
|
Университет экономики и права "КРОК"
|
158
|
Киевский университет интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия"
|
159
|
Киевский столичный университет им. Гринченко
|
160
|
Львовский национальный медицинский университет им. Галицкого
|
161
|
Пенитенциарная академия Украины
|
162
|
Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|
163
|
Нежинский агротехнический институт
|
164
|
Горловский институт иностранных языков
|
165
|
Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|
166
|
Международный гуманитарный университет
|
167
|
Одесский государственный университет внутренних дел
|
168
|
Хмельницкий университет управления и права им. Юзькова
|
169
|
Бердянский государственный педагогический университет
|
170
|
Криворожский национальный университет
|
171
|
Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|
172
|
Донецкий национальный медицинский университет
|
173
|
Одесский национальный медицинский университет
|
174
|
Львовский торгово-экономический университет
|175
|
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|176
|
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|177
|
Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта
|178
|
Частное учреждение высшего образования "Харьковский технологический университет "ШАГ"
|179
|
Днепровский государственный технический университет