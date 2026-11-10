146 молодих учених отримають стипендії уряду: двом вишам пощастило найбільше

146 науковцям в Україні призначили стипендії Кабінету Міністрів України. Їх отримають молоді вчені.

Вони представляють 45 вишів з усієї країни. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Хто і які стипендії отримає?

Наймолодшому зі стипендіатів — 23 роки, найстаршому — 40. У МОН наголошують, що підтримка молодих учених — це інвестиція у здатність України створювати власні технології, розвивати дослідження та готувати наступне покоління науковців.

Серед цьогорічних стипендіатів є учені, які вже захистили докторські дисертації, і ті, хто лише починає наукову кар’єру. Важливо, щоб на кожному із цих етапів вони мали підтримку та можливості продовжувати роботу в українських університетах,

– акцентували у МОН.

Найбільше стипендіатів працює в Києві та Львові. Серед вишів найбільшу кількість представників мають Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 15 стипендіатів — і Національний університет «Львівська політехніка» — 13. Також серед стипендіатів – 30 вчених з Дніпра та Харкова.

Підтримку отримають і молоді вчені з інших міст, зокрема Рівного, Житомира, Чернівців, Тернополя та Білої Церкви. Ще 15 ЗВО мають у списку по одному представнику.

Серед стипендіатів — 117 докторів філософії та 15 докторів наук. Ще 14 стипендіатів — аспіранти, асистенти та молодші наукові співробітники, які лише починають наукову кар’єру, проте вже здобули визнання стипендіальної комісії.