146 молодых ученых получат стипендии правительства: двом вузам повезло больше всего

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Они представляют 45 вузов со всей страны. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Кто и какие стипендии получит?

Самому молодому из стипендиатов – 23 года, самому старшему – 40. В МОН подчеркивают, что поддержка молодых ученых – это инвестиция в способность Украины создавать собственные технологии, развивать исследования и готовить следующее поколение ученых.

Среди стипендиатов этого года есть ученые, которые уже защитили докторские диссертации, и те, кто только начинает научную карьеру. Важно, чтобы на каждом из этих этапов они имели поддержку и возможности продолжать работу в украинских университетах– подчеркнули в МОН.

Больше всего стипендиатов работает в Киеве и Львове. Среди вузов наибольшее количество представителей имеют Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 15 стипендиатов – и Национальный университет "Львовская политехника" – 13. Также среди стипендиатов – 30 ученых из Днепра и Харькова.

Поддержку получат и молодые ученые из других городов, в частности из Ровно, Житомира, Черновцов, Тернополя и Белой Церкви. Еще 15 высших учебных заведений имеют в списке по одному представителю.

Среди стипендиатов – 117 докторов философии и 15 докторов наук. Еще 14 стипендиатов – аспиранты, ассистенты и младшие научные сотрудники, которые только начинают научную карьеру, однако уже получили признание стипендиальной комиссии.