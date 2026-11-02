Стипендії у 2026/2027 навчальному році: скільки платитимуть студентам і як отримати підвищену

Стипендії у коледжах

Для студентів закладів фахової передвищої освіти – коледжів – з 1 вересня 2026 року встановлено такі основні розміри:

звичайна академічна – 3 020 гривень;

за спеціальностями з підвищеним розміром – 3 860 гривень;

іменна стипендія Кабінету Міністрів – 6 040 гривень.

Розміри встановлено постановою Кабміну № 1052. Суми для коледжів і університетів не варто змішувати: вони залежать від типу закладу освіти.

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Хто може отримувати академічну стипендію?

Академічні стипендії призначають студентам денної форми навчання, які здобувають освіту за державним або регіональним замовленням. Виплати залежать від результатів навчання та місця в рейтингу успішності.

Важливий нюанс: стипендію отримують не всі студенти-бюджетники. Заклад освіти визначає ліміт стипендіатів – від 40 до 45% від кількості студентів відповідного курсу та спеціальності, які навчаються за бюджетні кошти. Тобто навіть високі оцінки самі по собі не гарантують виплату: значення має позиція в рейтингу.

Для першокурсників до першого семестрового контролю рейтинг формують за конкурсним балом, з яким вступник потрапив до закладу освіти. Після першої сесії враховують результати навчання.

Під час формування рейтингу беруть до уваги:

оцінки з усіх освітніх компонентів;

участь у науковій і науково-технічній діяльності;

громадську активність;

спортивні досягнення.

Водночас навчальна успішність має становити щонайменше 90% рейтингового бала. Отже, участь у студентських заходах і конкурсах може вплинути на позицію в рейтингу, але не замінить високих оцінок.

Як отримати підвищену академічну стипендію?

Підвищену академічну стипендію призначають студентам, які посідають найвищі місця в рейтингу успішності та мають право на академічну виплату. Її розмір на 45,5% більший за звичайну стипендію.

Наприклад, у студентів університетів звичайна виплата становить 4 000 гривень, а підвищена – 5 820 гривень. Для визначених спеціальностей ці суми становлять відповідно 5 100 і 7 420 гривень.

Щоб претендувати на підвищену виплату, варто:

Скласти сесію без академічної заборгованості. Студентів із незадовільними результатами або нескладеним семестровим контролем до рейтингу не включають. Підтримувати високі оцінки з усіх предметів. Саме навчальні результати формують основну частину рейтингового бала. Брати участь у науковій, спортивній та громадській діяльності. Ці досягнення також можуть враховувати під час ранжування. Перевірити правила свого закладу освіти. Кожен університет або коледж затверджує власний порядок формування рейтингу. Його мають оприлюднити заздалегідь, до початку навчального року.

Після завершення семестрового контролю стипендіальна комісія визначає студентів, які отримуватимуть виплати. Рейтинг має бути відкритим для ознайомлення.

Хто має право на соціальну стипендію

Соціальну стипендію призначають студентам, які належать до визначених законодавством категорій і потребують додаткової державної підтримки. Серед них:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа;

студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

діти з інвалідністю та студенти з інвалідністю I–III груп;

діти учасників бойових дій, загиблих Захисників і Захисниць України та інших визначених законом категорій;

внутрішньо переміщені особи з числа категорій, передбачених законодавством;

студенти із сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

особи, які мають відповідний статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Соціальну стипендію можуть отримувати студенти державних закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою за державним замовленням і не перебувають в академічній відпустці. Повний перелік категорій визначений урядовою постановою № 1045.

Які розміри соціальних стипендій

За інформацією Пенсійного фонду України, у 2026 році основні суми такі:

Категорія Коледжі Університети Інші категорії отримувачів 890 грн 1 180 грн Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Залежить від віку та статусу 5 268 грн Особи з числа дітей-сиріт Залежить від віку та статусу 4 992 грн

Для дітей-сиріт та осіб з їх числа розмір виплати визначають за спеціальною формулою, тому він залежить від категорії отримувача.

Як оформити соціальну стипендію?

На відміну від академічної, соціальну стипендію призначають на підставі заяви та документів, які підтверджують право на виплату.

Студенту потрібно:

Звернутися до адміністрації або стипендіального відділу свого закладу освіти. Подати заяву на призначення соціальної стипендії. Додати документи, що підтверджують належність до відповідної категорії. Це можуть бути посвідчення, довідки, свідоцтва та інші документи – залежно від підстави для отримання допомоги.

Соціальну стипендію виплачують щомісяця, починаючи з першого числа місяця, у якому її призначили. Кошти Пенсійний фонд перераховує закладам освіти, а ті виплачують їх студентам.