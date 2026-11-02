Стипендии в 2026/2027 учебном году: сколько будут выплачивать студентам и как получить повышенную стипендию

Стипендии в колледжах

Для студентов учреждений профессионального предвузовского образования – колледжей – с 1 сентября 2026 года установлены такие основные размеры:

обычная академическая – 3 020 гривен;

по специальностям с повышенным размером – 3 860 гривен;

именная стипендия Кабинета Министров – 6 040 гривен.

Размеры установлены постановлением Кабмина № 1052. Суммы для колледжей и университетов не следует смешивать: они зависят от типа учебного заведения.

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Кто может получать академическую стипендию?

Академические стипендии назначаются студентам дневной формы обучения, получающим образование по государственному или региональному заказу. Выплаты зависят от результатов обучения и места в рейтинге успеваемости.

Важный нюанс: стипендию получают не все студенты-бюджетники. Учебное заведение определяет лимит стипендиатов – от 40 до 45 % от количества студентов соответствующего курса и специальности, обучающихся за бюджетные средства. То есть даже высокие оценки сами по себе не гарантируют выплату: значение имеет позиция в рейтинге.

Для первокурсников до первого семестрового контроля рейтинг формируется на основе конкурсного балла, с которым абитуриент поступил в учебное заведение. После первой сессии учитываются результаты учебы.

При формировании рейтинга учитываются:

оценки по всем учебным компонентам;

участие в научной и научно-технической деятельности;

общественную активность;

спортивные достижения.

При этом успеваемость должна составлять не менее 90% рейтингового балла. Таким образом, участие в студенческих мероприятиях и конкурсах может повлиять на позицию в рейтинге, но не заменит высоких оценок.

Как получить повышенную академическую стипендию?

Повышенную академическую стипендию назначают студентам, занимающим самые высокие места в рейтинге успеваемости и имеющим право на академическую выплату. Ее размер на 45,5% превышает обычную стипендию.

Например, у студентов университетов обычная стипендия составляет 4 000 гривен, а повышенная – 5 820 гривен. Для определенных специальностей эти суммы составляют соответственно 5 100 и 7 420 гривен.

Чтобы претендовать на повышенную выплату, необходимо:

Сдать сессию без академической задолженности. Студентов с неудовлетворительными результатами или не сданным семестровым контролем в рейтинг не включают. Поддерживать высокие оценки по всем предметам. Именно учебные результаты составляют основную часть рейтингового балла. Участвовать в научной, спортивной и общественной деятельности. Эти достижения также могут учитываться при ранжировании. Ознакомиться с правилами своего учебного заведения. Каждый университет или колледж утверждает собственный порядок формирования рейтинга. Он должен быть обнародован заранее, до начала учебного года.

По завершении семестровой аттестации стипендиальная комиссия определяет студентов, которые будут получать выплаты. Рейтинг должен быть открыт для ознакомления.

Кто имеет право на социальную стипендию

Социальную стипендию назначают студентам, относящимся к определенным законодательством категориям и нуждающимся в дополнительной государственной поддержке. Среди них:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа;

студенты, которые во время обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

дети с инвалидностью и студенты с инвалидностью I–III групп;

дети участников боевых действий, погибших защитников и защитниц Украины и других определенных законом категорий;

внутренне перемещенные лица из числа категорий, предусмотренных законодательством;

студенты из семей, получающих государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

лица, имеющие соответствующий статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Социальную стипендию могут получать студенты государственных учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме по государственному заказу и не находящиеся в академическом отпуске. Полный перечень категорий определен правительственным постановлением № 1045.

Каковы размеры социальных стипендий

По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году основные суммы такие:

Категория Колледжи Университеты Другие категории получателей 890 грн 1 180 грн Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки Зависит от возраста и статуса 5 268 грн Лица из числа детей-сирот Зависит от возраста и статуса 4 992 грн

Для детей-сирот и лиц из их числа размер выплаты определяется по специальной формуле, поэтому он зависит от категории получателя.

Как оформить социальную стипендию?

В отличие от академической, социальную стипендию назначают на основании заявления и документов, подтверждающих право на выплату.

Студенту необходимо:

Обратиться в администрацию или стипендиальный отдел своего учебного заведения. Подать заявление на назначение социальной стипендии. Приложить документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории. Это могут быть удостоверения, справки, свидетельства и другие документы – в зависимости от основания для получения помощи.

Социальную стипендию выплачивают ежемесячно, начиная с первого числа месяца, в котором она была назначена. Средства Пенсионный фонд перечисляет учебным заведениям, а те выплачивают их студентам.