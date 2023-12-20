Стипендію у вишах України підвищать та надаватимуть обраним, – заступник Лісового

В Україні з наступного навчального року змінять систему фінансування вищої освіти. Зокрема, частині вступників нададуть гранти на навчання.

Зміни стосуватимуться і права студентів на отримання стипендії. Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький розповів, хто й надалі матиме право на допомогу від держави.

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Кому зі студентів у межах реформи залишать право на стипендію

Винницький вважає, що сучасна стипендія у розмірі 1,7 тисячі гривень, а з 2024 року – 2 тисячі гривень – це популізм. Усе тому, що студент не живе за ці гроші. Ці кошти є радше приємним для нього бонусом.

Заступник Лісового також додав, що бути бонусом – не функція стипендії. До того ж плата за гуртожиток прив'язана саме до неї, тому гуртожитки виглядають жахливо.

Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити,

– наголосив Винницький.

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Що раніше казали у Міносвіти про стипендії