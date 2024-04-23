Студенти можуть змінити спеціальність і час навчання: Рада ухвалила важливі зміни у вищій освіті

Студенти вишів в Україні зможуть індивідуалізувати освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних програм. А ті, хто навчається на контракті, зможуть ще й обирати, скільки років здобувати освіту.

Зміни передбачені у Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті". Його 23 квітня ухвалила у другому читанні Верховна Рада.

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Рада погодила важливі зміни у сфері вищої освіти

Зміни стосуватимуться не лише студентів, а й викладачів та фінансування вишів.

У Міносвіти України наголошують, що цей закон є важливою складовою комплексної трансформації системи вищої освіти.

Що зміниться для студентів

Після набуття чинності закону діятиме модель "вступу на галузь" через міждисциплінарну освітню програму. Вона передбачає вибір конкретної спеціальності не одразу, а після одного або півтора року навчання у виші. Також на бакалаврському рівні з'являться міждисциплінарні освітні програми (у межах галузі або міжгалузеві), які відповідатимуть конкретним запитам регіонів, роботодавців.

Студенти зможуть скористатися гнучкішими темпами і зберегти строки навчання. Контрактники при цьому матимуть можливість самостійно визначати тривалість навчання в університеті: закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6 – 8 років.

Учасники академічної мобільності зможуть визнати результати навчання, здобуті у формальній, неформальній та інформальній освіті. Це особливо актуально для тих студентів, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном. Для цього створять відповідний Порядок.

Що зміниться для закладів вищої освіти

Університети в Україні отримають більшу автономію. Зокрема, зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. У МОН кажуть, що це наближає українську систему вищої освіти до європейських стандартів.

Вибіркових дисциплін стане більше.

Для таких регульованих спеціальностей як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо детально визначать вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачать державні кваліфікаційні іспити.

Стандарти вищої освіти оновлюватимуть упродовж наступних місяців. У них з'явиться більше вибірковості. Це допоможе збільшити конкуренцію у вишах. Викладачі інноваційних курсів отримають більше можливостей, а студенти – вищу якість освіти.

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