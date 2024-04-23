Студенти можуть змінити спеціальність і час навчання: Рада ухвалила важливі зміни у вищій освіті
23 квітня 2024, 15:00Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Студенти вишів в Україні зможуть індивідуалізувати освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних програм. А ті, хто навчається на контракті, зможуть ще й обирати, скільки років здобувати освіту.
Зміни передбачені у Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті". Його 23 квітня ухвалила у другому читанні Верховна Рада.
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Рада погодила важливі зміни у сфері вищої освіти
Зміни стосуватимуться не лише студентів, а й викладачів та фінансування вишів.
У Міносвіти України наголошують, що цей закон є важливою складовою комплексної трансформації системи вищої освіти.
Що зміниться для студентів
- Після набуття чинності закону діятиме модель "вступу на галузь" через міждисциплінарну освітню програму. Вона передбачає вибір конкретної спеціальності не одразу, а після одного або півтора року навчання у виші. Також на бакалаврському рівні з'являться міждисциплінарні освітні програми (у межах галузі або міжгалузеві), які відповідатимуть конкретним запитам регіонів, роботодавців.
- Студенти зможуть скористатися гнучкішими темпами і зберегти строки навчання. Контрактники при цьому матимуть можливість самостійно визначати тривалість навчання в університеті: закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6 – 8 років.
- Учасники академічної мобільності зможуть визнати результати навчання, здобуті у формальній, неформальній та інформальній освіті. Це особливо актуально для тих студентів, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном. Для цього створять відповідний Порядок.
Що зміниться для закладів вищої освіти
- Університети в Україні отримають більшу автономію. Зокрема, зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. У МОН кажуть, що це наближає українську систему вищої освіти до європейських стандартів.
- Вибіркових дисциплін стане більше.
- Для таких регульованих спеціальностей як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо детально визначать вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачать державні кваліфікаційні іспити.
Нагадаємо:
- Освітній комітет Верховної Ради рекомендував парламенту погодити законопроєкт про освітні гранти.
- Нардепи відповідного комітету під час засідання також підтримали збільшення ваги творчого конкурсу при вступі у 2024 році до мистецьких вишів.