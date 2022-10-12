Студенти-переселенці та діти загиблих воїнів ЗСУ навчатимуться безкоштовно в українських вишах
Джерело:Мінреінтеграції
Українським студентам, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабну війну, значно покращили умови навчання. Відтепер гроші на здобуття освіти у вишах їм шукати не доведеться.
Відповідне рішення ухвалив український уряд. У Мінреінтеграції уточнили, що нововведення стосуватиметься студентів-переселенців та тих студентів, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. А також дітей загиблих воїнів ЗСУ.
Важливо Абітурієнти з окупованих і прифронтових зон вступатимуть в українські виші по-особливому
Студенти-переселенці не платитимуть за навчання
Це нововведення стосуватиметься таких категорій студентів:
- які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних дій або в окупації;
- переселенців, які покинули ці території.
Таку ж можливість отримали:
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій;
- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
Відповідний документ визначатиме також алгоритм переведення студентів коледжів та вишів вищезазначених категорій, які вступили до ВНЗ на платне навчання у минулі роки.
Абітурієнти з окупованих і прифронтових зон вступатимуть в українські виші по-особливому
- Вступників з окупованих Росією територій та прифронтових зон зараховуватимуть в українські виші по-новому.
- Окремі студенти-контрактники, які зараз не можуть оплатити навчання, здобуватимуть вищу освіту й надалі.
- Уряд вже передбачив майже 90 мільйонів гривень на навчання таких студентів.
- Так, вступники з ТОТ чи прилеглих до зони бойових дій регіонів тепер зможуть стати студентами українських вишів без паспорта або військово-облікового документа. Їх зараховуватимуть на основі свідоцтва про народження. Однак ці студенти змушені написати заяву, що оформлять необхідні документи.
- Можливість не платити за навчання отримають не всі студенти з ТОТ. А лише ті родини, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати.
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