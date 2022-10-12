Студенти-переселенці та діти загиблих воїнів ЗСУ навчатимуться безкоштовно в українських вишах

Українським студентам, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабну війну, значно покращили умови навчання. Відтепер гроші на здобуття освіти у вишах їм шукати не доведеться.

Відповідне рішення ухвалив український уряд. У Мінреінтеграції уточнили, що нововведення стосуватиметься студентів-переселенців та тих студентів, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. А також дітей загиблих воїнів ЗСУ.

Важливо Абітурієнти з окупованих і прифронтових зон вступатимуть в українські виші по-особливому

Студенти-переселенці не платитимуть за навчання

Відтак студентів-переселенців та тих студентів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання.

Це нововведення стосуватиметься таких категорій студентів:

які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних дій або в окупації;

переселенців, які покинули ці території. Таку ж можливість отримали: діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій;

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Відповідний документ визначатиме також алгоритм переведення студентів коледжів та вишів вищезазначених категорій, які вступили до ВНЗ на платне навчання у минулі роки.

Абітурієнти з окупованих і прифронтових зон вступатимуть в українські виші по-особливому

Вступників з окупованих Росією територій та прифронтових зон зараховуватимуть в українські виші по-новому.

Окремі студенти-контрактники, які зараз не можуть оплатити навчання, здобуватимуть вищу освіту й надалі.

Уряд вже передбачив майже 90 мільйонів гривень на навчання таких студентів.

Так, вступники з ТОТ чи прилеглих до зони бойових дій регіонів тепер зможуть стати студентами українських вишів без паспорта або військово-облікового документа. Їх зараховуватимуть на основі свідоцтва про народження. Однак ці студенти змушені написати заяву, що оформлять необхідні документи.

Можливість не платити за навчання отримають не всі студенти з ТОТ. А лише ті родини, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати.

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