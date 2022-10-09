При цьому окремі студенти-контрактники, які зараз не можуть оплатити навчання, здобуватимуть вищу освіту й надалі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже передбачив майже 90 мільйонів гривень на навчання таких студентів.

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Як зараховуватимуть вступників з ТОТ в українські виші

Вступники з ТОТ чи прилеглих до зони бойових дій регіонів тепер зможуть стати студентами українських вишів без паспорта або військово-облікового документа. Їх зараховуватимуть на основі свідоцтва про народження. Однак ці студенти змушені написати заяву, що оформлять необхідні документи.

Також контрактники, які не мають можливості зараз оплатити навчання, зможуть вчитися у вишах й надалі. Шмигаль уточнив, що зараз таких випадків багато. Студенти накопичують борги, а ВНЗ залишаються без коштів. Тож держава компенсуватиме вишам вартість навчання студентів. Але можливість не платити за навчання отримають не всі студенти з ТОТ. А лише ті родини, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати.

Загалом на виплату компенсацій передбачили майже 87 мільйонів гривень.

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Яка кількість українців знаходить роботу після закінчення вишу

Лише 59% випускників українських вишів знаходять роботу. Це, за словами директора міжнародного наукового центру з корпоративного управління Олександра Костюка, свідчить про багаторічну розбалансованість системи освіти і ринку праці.

Яка ситуація із працевлаштуванням випускників У Європі

У Європі показник працевлаштування випускників з 2014 по 2021 рік зріс з 79,5% до 84,9%. У 2022 році вже 85% випускників знаходять роботу. У 12 європейських країнах показник працевлаштування випускників перевищує 90%.

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