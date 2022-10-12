Студенты-переселенцы будут учиться бесплатно в украинских вузах

Украинским студентам, ставшим вынужденными переселенцами из-за полномасштабной войны, значительно улучшили условия обучения. Теперь деньги на получение образования в вузах им искать не придется.

Соответствующее решение приняло украинское правительство. В Минреинтеграции уточнили, что нововведения будут касаться студентов-переселенцев и студентов, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях.

Важно Абитуриенты из оккупированных и прифронтовых зон будут поступать в украинские вузы по-особому

Студенты-переселенцы не будут платить за обучение

Поэтому студентов-переселенцев и тех студентов, которые находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения.

Это нововведение будет касаться следующих категорий студентов:

проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных действий или в оккупации;

переселенцев, покинувших эти территории.

Такую же возможность получили:

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

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