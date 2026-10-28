"Проти жахливих умов навчання": у Львові студенти вийшли на протест

У Львові студенти факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка вийшли на протест. Причина – покращення умов навчання.

Зокрема вимагали скасувати проведення занять в корпусі на вулиці Медової Печери, 53. Про це повідомляє Суспільне.

Чому протестували студенти

На акцію зібралися близько сотні студентів перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка на вулиці Університетській. Вони тримали плакати з написами: «Студентству гідні умови», «На Медовій не солодко», «Ректора — на Медову», «Гідні умови студентам інмову».

Софія, активістка студентської спілки «Пряма дія», каже, що студенти вимагають скасувати наказ про перенесення занять до корпусу на вулиці Медової Печери.

Вони вийшли проти жахливих умов навчання. Їх перенесли в корпус на Медовій Печері. І всі скаржаться на дуже погані умови. Студентам не підходять умови корпусу, адже там немає пандуса, немає ліфтів. Є люди з інвалідністю, котрі навчаються в корпусі. Також зараз там немає опалення, взагалі дуже холодно. І він – аж за 5 кілометрів від головного корпусу, від центру,

– заявила активістка студентської спілки.

Студентка факультету іноземних мов Анна каже, що рішення перенести заняття до іншого корпусу ухвалили через велику кількість студентів на факультеті та брак місць у головному корпусі вишу. Студенти вже зверталися до ректора.

Він влаштував зустріч зі студентами. Після цього він вирішив створити комісію. Але комісія була неефективною. Вона просто повторювала рішення адміністрації. Ми збирали підписи на петицію про відмову від корпусу, але на них не було відповіді,

– заявила студентка факультету.

Дівчина додає, що студенти пропонували запровадити змішану форму навчання. Водночас їхня головна вимога — відмовитися від корпусу на вулиці Медової Печери.

Що каже ректор

Згодом ректор ЛНУ імені Франка Роман Гладишевський запросив студентів на зустріч.

Я можу запропонувати, що в першому семестрі цього навчального року після 18:00 від завтра жодна пара не відбуватиметься. З другого семестру цього навчального року освітнього процесу в корпусі на вулиці Медової Печери, 53 не буде. Ми ремонтуватимемо корпус і відновимо його,

– запевнив ректор.

Також Гладишевський заявив, що в другому семестрі заняття будуть розподіляти в інші корпуси вишу.