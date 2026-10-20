За кількістю поданих заяв на бакалаврат та медичну магістратуру цьогорічна вступна кампанія стала рекордною від початку повномасштабного вторгнення. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які спеціальності популярні серед вступників

У МОН зазначають, що зростає інтерес до спеціальностей, потрібних для розвитку економіки та відбудови: будівництва, електричної інженерії, автоматизації, аграрної сфери й освіти.

Серед лідерів бюджетного набору на бакалаврат цьогоріч:

середня освіта: 5 749 зарахованих;

будівництво та цивільна інженерія — 3 318;

комп’ютерні науки — 2 946;

електрична інженерія — 2 864;

агрономія — 2 343.

Якщо порівняти з 2025 роком, бюджетний набір на будівництво та цивільну інженерію зріс на 31,8%, на електричну інженерію — на 40,1%, на автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку — на 29,9%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами

Загалом на бакалаврат і медичну магістратуру подали понад 1,3 мільйона заяв на всі рівні освіти. Це рекордна кількість від початку повномасштабної війни у нашій державі.

На бакалаврат зарахували більше ніж 237 тисяч вступників — на 16,1% більше ніж торік. На бюджет при цьому – 64 625 вступників, на контракт — 162 307. Це на 11,5% і 18,3% відповідно перевищує показник 2025 року.

Окремо на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи зарахували 10 249 вступників, із них 5 652 — на бюджет і 4 597 — на контракт. Це на 11,7% більше ніж у 2025 році.

Більшість вступників на бюджет здобуватимуть вищу освіту за пріоритетним для себе напрямом.