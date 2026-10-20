І це рекорд від початку повномасштабної війни. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Скільки заяв подали вступники цьогоріч

Посадовець каже: попри війну, українські університети зберігають попит.

Цьогоріч майже 227 тисяч студентів зарахували на бакалаврат – і це на 16,3% більше ніж торік. Зріс набір і на бюджет, і на контракт.

При цьому 97 тисяч осіб зарахували до магістратури після бакалаврату – приблизно на рівні минулого року.

Понад 10 тисяч вступників – на програми медичної, фармацевтичної та ветеринарної магістратури – зростання майже на 12%.

Також зафіксували 6 410 зарахованих на підготовку докторів філософії та докторів мистецтва – на 11,2% більше.

Спрямовуємо державне фінансування на підготовку фахівців, потрібних країні для розвитку та відбудови. Майже 40 тисяч бюджетних зарахувань припадають на спеціальності з особливою підтримкою держави. На 40 таких цивільних спеціальностей подали понад 232 тисячі заяв – на 33,4% більше ніж торік,

– повідомив Трофименко.

За його словами, серед лідерів бюджетного вступу – середня освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, комп’ютерні науки й електрична інженерія.

Яка ситуація у прифронтових регіонах

Заступник очільника МОН при цьому відзначив роботу університетів прифронтових регіонів.

Харківщина посідає третє місце в Україні за набором на бакалаврат і медичну магістратуру – понад 20 тисяч зарахувань. До першої п’ятірки входять також Одещина та Дніпропетровщина,

– уточнив він.

І додав, що за квотою-2 на бюджет зарахували 6 107 людей на бакалаврат і медичну магістратуру. Через переведення на бюджет підтримку також отримали 3 764 вступники з категорії учасників бойових дій та споріднених статусів і 2 959 – з категорії дітей УБД та інших визначених категорій.