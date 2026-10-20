По количеству поданных заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру вступительная кампания этого года стала рекордной с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Какие специальности популярны среди абитуриентов

В МОН отмечают, что растет интерес к специальностям, необходимым для развития экономики и восстановления: строительству, электротехнике, автоматизации, аграрной сфере и образованию.

Среди лидеров бюджетного набора на бакалавриат в этом году:

среднее образование: 5 749 зачисленных;

строительство и гражданская инженерия – 3 318;

компьютерные науки – 2 946;

электротехника – 2 864;

агрономия – 2 343.

По сравнению с 2025 годом бюджетный набор на строительство и гражданскую инженерию вырос на 31,8%, на электротехнику – на 40,1%, на автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику – на 29,9%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Сколько человек в этом году стали студентами

Всего на бакалавриат и медицинскую магистратуру подано более 1,3 миллиона заявлений на все уровни образования. Это рекордное количество с начала полномасштабной войны в нашей стране.

На бакалавриат зачислили более 237 тысяч абитуриентов – на 16,1% больше, чем в прошлом году. При этом на бюджет – 64 625 абитуриентов, на контракт – 162 307. Это на 11,5% и 18,3% соответственно превышает показатель 2025 года.

Отдельно на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы зачислили 10 249 абитуриентов, из них 5 652 – на бюджет и 4 597 – на контракт. Это на 11,7% больше, чем в 2025 году.

Большинство абитуриентов, поступивших на бюджет, будут получать высшее образование по приоритетному для себя направлению.