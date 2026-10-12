Що таке "стума" – забуте українське слово, яке варто відкрити для себе

Коли ми вивчаємо рідкісні українські слова, то не просто поповнюємо словниковий запас. Ми відкриваємо відтінки значень, які іноді губляться за звичними формулюваннями.

Сьогодні відкриємо для себе слово – "стума", яке збереглося в словниках і творах українських авторів. Розповідаємо про нього з посиланням на ресурс Slovnyk.me.

Що означає слово "стума"?

Є в українській мові слова, які ніби створені для того, щоб ними описувати не лише побачене, а й настрій. Вони не кричать про себе, не потребують довгих пояснень, але допомагають намалювати цілу картину кількома звуками. Одне з таких слів – стума. Чули таке слово?

Сту́ма – це напівморок, напівтемрява, коли світла вже мало, але темрява ще не цілковита на світанку чи після заходу сонця.

У сучасному мовленні воно трапляється рідко, проте це не вигадка й не випадкова мовна дивовижа. Слово зафіксоване в академічному Словнику української мови в 11 томах і має цілком конкретне значення.

Таке слово можна використати, описуючи кімнату, стару хату, вечірню вулицю чи осінній краєвид. У словниках його позначають "застаріле" й "поетичне".

Цікаво, що письменники вміли вкладати в це слово не лише буквальне значення. У творах "стума" стає частиною настрою, допомагає створити відчуття тривоги, таємничості або осінньої задуми.

Наприклад, Михайло Старицький писав:

"Крізь стуму на мене вдивляється жах

Сліпими очима з-за муру."

А в Лева Дмитерка читаємо: "Осіннє місто завмирає в стумі".

В обох випадках слово працює на атмосферу. Тобто це не новотвір і не випадкова словесна вигадка, а лексема, яку використовували в українській літературі для передавання особливої атмосфери – це не просто брак світла, а простір, у якому обриси стають нечіткими, а звичні речі набувають загадковості.

Стума / www.instagram.com/novafamilyspaceukr/?hl=da

Як ще сказати сутінки?

Звісно, сьогодні ми частіше кажемо "сутінки", "присмерк", "напівтемрява" або "морок". Ці слова цілком доречні й зрозумілі. Втім, зазирнувши до синонімів, зустрінемо й інші слова, які теж маловідомі:

сутінь

померк

змрок / змрік / примеркання,

смеркання / смерк,

присмерки / присмерк,

суморок / сумерк / сумрак,

півсутінки / півсутінь,

напівморок

півтемрява

Проте "стума" може стати в пригоді, коли хочеться надати висловлюванню поетичного забарвлення або уникнути повторів у художньому тексті. Наприклад:

"Стара вулиця потонула в стумі",

"У хаті стояла тиха стума",

"Крізь стуму ледь проступали обриси дерев".

І ось що цікаво: іноді ми шукаємо красиві слова в інших мовах, хоча українська вже має їх у своєму запасі. Деякі з них просто рідше звучать у повсякденні й чекають нагоди повернутися.

Таких слів, які ми уже рідко чуємо, в українській мові чимало. Наприклад, ви знаєте, що означає слово "кичера"?

Втім, не обов'язково починати вживати його щодня. Достатньо знати, що таке слово є, розуміти його значення й упізнавати в книжках. Адже багатство мови – не лише в словах, якими ми користуємося постійно, а й у тих, що відкривають нові відтінки знайомих понять.