Сегодня мы познакомимся со словом "стума", которое сохранилось в словарях и произведениях украинских авторов. Рассказываем о нем со ссылкой на ресурс Slovnyk.me.

Что означает слово "стума"?

В украинском языке есть слова, которые будто бы созданы для того, чтобы описывать не только увиденное, но и настроение. Они не кричат о себе, не требуют долгих объяснений, но помогают нарисовать целую картину несколькими звуками. Одно из таких слов – "стума". Слышали такое слово?

Сту́ма – это полумрак, полутемнота, когда света уже мало, но тьма еще не полная – на рассвете или после захода солнца.

В современной речи оно встречается редко, однако это не выдумка и не случайная языковая странность. Слово зафиксировано в академическом "Словаре украинского языка" в 11 томах и имеет вполне конкретное значение.

Такое слово можно использовать, описывая комнату, старый дом, вечернюю улицу или осенний пейзаж. В словарях его обозначают как "устаревшее" и "поэтическое".

Интересно, что писатели умели вкладывать в это слово не только буквальное значение. В произведениях "стума" становится частью настроения, помогает создать ощущение тревоги, таинственности или осенней задумчивости.

Например, Михаил Старицкий писал:

"Сквозь стуму на меня вглядывается ужас

Слепыми глазами из-за стены".

А у Льва Дмитерко читаем: "Осенний город замирает в стуме".

В обоих случаях слово создает атмосферу. То есть это не новообразование и не случайная словесная выдумка, а лексема, которую использовали в украинской литературе для передачи особой атмосферы – это не просто недостаток света, а пространство, в котором очертания становятся нечеткими, а привычные вещи обретают загадочность.

Стума / www.instagram.com/novafamilyspaceukr/?hl=da

Что еще можно сказать о сумерках?

Конечно, сегодня мы чаще говорим "сумерки", "смерк", "полумрак" или "мрак". Эти слова вполне уместны и понятны. Впрочем, заглянув в словарь синонимов, мы встретим и другие слова, которые тоже малоизвестны:

сутінь,

померк,

змрок / змрік / примеркання,

смеркання / смерк,

присмерки / присмерк,

суморок / сумерк / сумрак,

півсутінки / півсутінь,

напівморок,

півтемрява.

Однако "стума" может пригодиться, когда хочется придать высказыванию поэтический оттенок или избежать повторов в художественном тексте. Например:

"Старая улица утонула в стуме",

"В доме царила тихая стума",

"Сквозь стуму едва проступали очертания деревьев".

И вот что интересно: иногда мы ищем красивые слова в других языках, хотя украинский уже имеет их в своем запасе. Некоторые из них просто реже звучат в повседневной речи и ждут случая вернуться.

Таких слов, которые мы уже редко слышим, в украинском языке немало. Например, вы знаете,что означает слово "кичера"?

Впрочем, не обязательно начинать употреблять его каждый день. Достаточно знать, что такое слово существует, понимать его значение и узнавать его в книгах. Ведь богатство языка – не только в словах, которыми мы пользуемся постоянно, но и в тех, что открывают новые оттенки знакомых понятий.