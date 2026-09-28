У каждого горного края есть свой язык, а в нем – слова, которые выросли прямо из местного пейзажа. Объясняем значение слова "кичера" со ссылкой на "Горох".

Что такое "кичера"?

Каждый регион имеет свои слова, непонятные в других. И это не только диалектизмы, но и термины, связанные с особенностями рельефа, природы, хозяйства.

В Карпатах даже горы имеют свои особые названия. Например, "кичера" – слово, которое не только передает красоту горного пейзажа, но и скрывает интересную историю. Услышите ли вы его от местных – будете знать, на что обратить внимание.

Ки́чера – это диалектное название горы, склоны которой покрыты лесом, а вершина остается открытой.

Представьте себе темные ели, что окружают гору, и вершину, что словно выглядывает над ними. Именно такую местность и называют кичерой.

Поэтому кичера – это не просто гора, а гора с определенным обликом, узнаваемым для тех, кто знает Карпаты.

Кичера / ПройтиСвит

Это слово распространено в Карпатах и встречается в украинской литературе. Например, Михаил Коцюбинский в повести "Тени забытых предков" упоминает "высокую кичеру":

В третий раз затрещала трембита о смерти в одиноком доме на высокой кичере. ( Михаил Коцюбинский).

Одного слова достаточно, чтобы представить себе одинокий дом среди гор и лесов.

А откуда происходит это слово?

Согласно версии, приведенной в "Этимологическом словаре украинского языка", *"кичера" происходит от праславянского kyčera, предположительно связанного со словом kyka – "женская прическа, коса".

Возможно, название возникло благодаря сходству: лес на склонах напоминал волосы, обрамляющие открытую макушку. Это образное объяснение, а не окончательно доказанная история слова.

Есть и другая версия – связь с румынским словом chiciură ("иней, паморозь"), но ее считают менее обоснованной.

Интересно! А еще в Карпатах есть немало других слов, в которых словно отзывается сам горный край. Одно из них – "плай": стоит услышать это название, как сразу представляешь тропинку, извивающуюся между горами, лесами и полонинами.

Слово относится к лексике юго-западного наречия украинского языка (в частности, гуцульского и бойковского говоров). Часто употребляется как географическое название (топоним) конкретных гор или холмов в Карпатах.

Это также собственное название горы возле Косова – Кичера, или Лысая гора, высотой 564,4 метра.

Поэтому, если вам доведется любоваться горой, где лес подступает почти к самой вершине, а вершина остается открытой, – вспомните о кичере. Слово редкое, но очень меткое: в нем сразу чувствуются Карпаты.