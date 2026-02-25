Какое значение слова "плай" нам дают словари, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что означает слово "плай"?

Лексика украинского языка формировалась на протяжении веков под влиянием природных условий, традиционного образа жизни и культурных контактов. Особенно богатой на колоритные диалектные слова является говоровая система украинских Карпат. Одним из таких слов, необычное для других регионов, является – плай.

Словарь украинского языка: в 11 томах подает такое определение: Плай – горная тропа, дорога в горах. А Этимологический словарь украинского языка слово связывается с карпатским регионом и выводится из южнославянских языков, где подобные формы означают "горный склон" или "проход". Поэтому "плай" – это диалектное слово, распространено преимущественно в западноукраинских говорах, в частности в гуцульских.

Слово плай имеет праславянские или южнославянские корни. Сравнивают с сербско-хорватским plaj – "склон", "открытое место". Существует также версия о возможной связи с румынской лексикой, где plai – это "горный склон", "луг в горах". Такое сходство объясняется историческими контактами населения Карпатского региона. Вероятно, это слово в украинском языке является результатом межъязыковых контактов в горных районах.

В отличие от общеупотребительных слов "тропа" или "дорога", плай имеет четкую этнографическую окраску – это не просто путь, а именно горная тропа, часто узкая, проложенная на склоне или через перевал.

Интересно! Википедия толкует "плай" как форму рельефа. Это приплюснутые гребни гор, ответвлений главных хребтов с пастбищами и скотопрогонными тропами в Карпатах, в частности на Закарпатье.

В художественном контексте "плай" часто символизирует жизненный путь, выбор, движение вперед. И в литературе можно встретить слово как в прямом значении, особенно в произведениях, связанных с карпатской тематикой, так и в метафорическом.

Например, в повести "Тени забытых предков" Михаил Коцюбинский воспроизводит колорит гуцульской жизни, используя диалектную лексику, в том числе и слово "плай": "Он шел узким плаем над стремительным бескидом..."

В творчестве Иван Франко также встречаются карпатские диалектизмы, которые усиливают этнографическую особенность описаний: "Юра шел долгое время верхом, плаем, оставляя село по левой руке".

Кроме того, слово встречаем и в нескольких украинских эстрадных песнях – "Гуцулянке" Ивана Поповича и "Незрівнянний світ краси" Назария Яремчука.

"А солнце кругом,

Далеко несется песня над краем.

Далеко синие горы за плаями.

Горы! Горы! Там вдали."

Кроме того, слово стало символическим и используется в названиях культурных инициатив, например, украинский фестиваль "Червона рута" имеет региональные художественные ячейки под названием "Плай", что подчеркивает связь с традицией и корнями.

Итак, плай – это диалектное слово украинского языка, что означает горную тропу или путь в горах. Лексикографические источники фиксируют его как регионализм, а художественная литература активно использует для создания этнографического колорита.

Во время следующей поездки в горы вспомните это слово, и вы сразу путешествуете не горной тропой, а – плаем! Пейзажи и слово точно добавят колорита и впечатлений!