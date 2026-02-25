Яке значення слова "плай" нам дають словники, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Мжичка – це про погоду останніх днів: знаєте, що означає це чудернацьке слово

Що означає слово "плай"?

Лексика української мови формувалася протягом століть під впливом природних умов, традиційного способу життя та культурних контактів. Особливо багатою на колоритні діалектні слова є говіркова система українських Карпат. Одним із таких слів, незвичне для інших регіонів, є – плай.

Словник української мови: в 11 томах подає таке визначення: Плай – гірська стежка, дорога в горах. А Етимологічний словник української мови слово пов’язується з карпатським регіоном і виводиться з південнослов’янських мов, де подібні форми означають "гірський схил" або "прохід". Тому "плай" – це діалектне слово, поширене переважно в західноукраїнських говорах, зокрема в гуцульських.

Слово плай має праслов’янське або південнослов’янське коріння. Порівнюють із сербсько-хорватським plaj – "схил", "відкрите місце". Існує також версія про можливий зв’язок із румунською лексикою, де plai – це "гірський схил", "луг у горах". Така схожість пояснюється історичними контактами населення Карпатського регіону. Ймовірно, це слово в українській мові є результатом міжмовних контактів у гірських районах.

На відміну від загальновживаних слів "стежка" чи "дорога", плай має чітке етнографічне забарвлення – це не просто шлях, а саме гірська стежка, часто вузька, прокладена на схилі або через перевал.

Цікаво! Вікіпедія тлумачить "плай" як форму рельєфу. Ц плескаті гребені гір, відгалужень головних хребтів з пасовищами і скотопрогінними стежками в Карпатах, зокрема на Закарпатті.

У художньому контексті "плай" часто символізує життєвий шлях, вибір, рух уперед. І в літературі можна зустріти слово як в прямому значенні, особливо у творах, пов’язаних із карпатською тематикою, так і в метафоричному.

Наприклад, у повісті "Тіні забутих предків" Михайло Коцюбинський відтворює колорит гуцульського життя, використовуючи діалектну лексику, зокрема й слово "плай": "Він ішов вузьким плаєм понад стрімким бескидом…"

У творчості Іван Франко також трапляються карпатські діалектизми, які підсилюють етнографічну особливість описів: "Юра йшов довгий час верхом, плаєм, лишаючи село по лівій руці".

Крім того, слово зустрічаємо і в кількох українських естрадних піснях – "Гуцулянці" Івана Поповича та "Незрівнянний світ краси" Назарія Яремчука.

"А сонце кругом,

Далеко лине пісня понад краєм.

Далеко сині гори за плаями.

Гори! Гори! Там в далині."

"Незрівнянний світ краси": дивіться відео

Крім того, слово стало символічним і використовується в назвах культурних ініціатив, наприклад, український фестиваль "Червона рута" має регіональні мистецькі осередки під назвою "Плай", що підкреслює зв’язок із традицією та корінням.

Раніше ми писали про інші колоритні карпатські слова з українських пісень:

Отже, плай – це діалектне слово української мови, що означає гірську стежку або шлях у горах. Лексикографічні джерела фіксують його як регіоналізм, а художня література активно використовує для створення етнографічного колориту.

Під час наступної поїздки в гори пригадайте це слово, і ви одразу мандруєте не гірською стежкою, а – плаєм! Краєвиди і слово точно додадуть колориту та вражень!