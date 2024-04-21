Не кажіть "Я січас не согласєн": які суржикові слова треба забути

21 квітня 2024, 15:10
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Чимало українців у час повномасштабної війни перейшли на державну мову. Зокрема, відмовились від російської, аби не мати нічого спільного з агресором.

Такі люди демонструють чудові успіхи у вивченні української і бажають говорити правильно на різні теми. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе їм у цьому.

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Які суржикові слова викинути зі свого мовлення 

Так, у сімдесятій добірці розповімо вам, якими суржиковими словами ви можете псувати своє мовлення. Окремі з них можуть навіть здаватися вам звичними. Однак "мовного сміття" треба безжально позбуватися. 

Тож пропонуємо вам невелику добірку із 10 суржикових слів, які треба забути вже зараз. А також підготували для вас правильні відповідники, якими варто замінити мовні "паразити". 

  • остановка – зупинка;
  • начинати – починати, розпочинати;
  • отношенія – стосунки;
  • розрішити – довзолити;
  • согласєн – згодний, згідний;
Зверніть увагу! Слова згодний і згідний є варіантами одного слова. Але варто пам'ятати про певні мовні тонкощі. Якщо ви даєте згоду на щось, можете  вживати і те, і те слово. Але якщо кажете про відповідність чого-небудь, треба казати, що ви згідні. До прикладу, "згІдна з оригіналом копія". 
  • діла – справи;
  • возлє – біля;
  • повод – привід;
  • обяснити – пояснити;
  • січас – зараз, тепер, цієї миті. 
Тож запам'ятайте правильні слова та не псуйте суржиком своє мовлення. Нехай ваша українська буде вишуканою та красивою!
Автор: Марія Волошин