Не кажіть "Я січас не согласєн": які суржикові слова треба забути

Чимало українців у час повномасштабної війни перейшли на державну мову. Зокрема, відмовились від російської, аби не мати нічого спільного з агресором.

Такі люди демонструють чудові успіхи у вивченні української і бажають говорити правильно на різні теми. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе їм у цьому.

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Які суржикові слова викинути зі свого мовлення

Так, у сімдесятій добірці розповімо вам, якими суржиковими словами ви можете псувати своє мовлення. Окремі з них можуть навіть здаватися вам звичними. Однак "мовного сміття" треба безжально позбуватися.

Тож пропонуємо вам невелику добірку із 10 суржикових слів, які треба забути вже зараз. А також підготували для вас правильні відповідники, якими варто замінити мовні "паразити".

остановка – зупинка;

начинати – починати, розпочинати;

отношенія – стосунки;

розрішити – довзолити;

согласєн – згодний, згідний;

діла – справи;

возлє – біля;

повод – привід;

обяснити – пояснити;

січас – зараз, тепер, цієї миті.

Слова згодний і згідний є варіантами одного слова. Але варто пам'ятати про певні мовні тонкощі. Якщо ви даєте згоду на щось, можете вживати і те, і те слово. Але якщо кажете про відповідність чого-небудь, треба казати, що ви згідні. До прикладу, "згІдна з оригіналом копія".Тож запам'ятайте правильні слова та не псуйте суржиком своє мовлення. Нехай ваша українська буде вишуканою та красивою!