Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською

2 червня 2023, 15:00
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В Україні у 2023 році вже стартував сезон полуниці. І поки українці смакують цими ягодами, варто пам'ятати і про правильні їхні назви.

Натомість доволі часто з вуст українців можна почути суржикові назви. Тож 24 Канал підкаже, як уникнути русизмів і не повторювати чужих мовних помилок. 

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Як правильно українською називати ягоди 

У тридцятій добірці розповімо вам, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати. 

  • клубніка – полуниця;

Часто можна почути, як українці називають полуницю "клубнікою". Натомість це суржикове слово треба забути. Але пам'ятайте: полуницю з паляницею не плутати!)

Часто ще полуницю називають трускавкою. Особливо на Заході України. У цьому разі зауважимо, що трускавка – це діалектизм, а не суржик. 

  • земляніка – суниця; 

​А от земляніка – суржик, адже ми їмо суницю. 

  • лісні ягоди – лісові ягоди;

І смакуючи суницями, не забувайте, що їсте лісові ягоди, а не лісні. ​

  • єжевіка – ожина; 
  • черніка – чорниця;

​Ожину у жодному разі не називайте єжевікою, а чорниці – чернікою. Чорниці ви ще можете назвати афинами, якщо любите діалектизми. 

  • брусніка – брусниця;
  • клюква – журавлина;
  • голубіка – лохина;

Також забудьте про такі суржикові назви як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною. 

  • арбузи – кавуни;

А коли розпочнеться в Україні сезон кавунів, не кажіть, що їсте арбуз. 

Тож смачного! І коли смакуєте цими ягодами, називайте їх правильно! 
Автор: Марія Волошин