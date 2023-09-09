Тільки не Турція і Арменія: як правильно українською називати країни світу
Через повномасштабну війну чимало українців вимушено виїхало у різні країни світу. Однак не завжди назви цих держав краяни називають правильно, плутаючи їх з російськими варіантами.
Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі.
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Як правильно українською називати країни світу
У сорок першій добірці розповімо вам, які зрусифіковані назви країн варто забути назавжди. Також підкажемо, якими українськими найменуваннями замінити суржикові найменування країн.
Тож до вашої уваги – добірка суржикових назв та їхніх українських відповідників:
- Турція – Туреччина;
- Арменія – Вірменія;
- Азербайжан – Азербайджан;
- Киргизія – Киргизстан;
- Америка – США;
- Прибалтика – країни Балтії;
- Сєвєрна Корея – Північна Корея;
- Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка;
- Грузія — Сакартвело;
Зауважимо! Тбілісі вже понад десять років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", адже це найменування – російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Грузини натомість офіційно називають свою країну Сакартвело.Тож активно вживайте правильні назви країн світу і не дайте суржику жодного шансу!