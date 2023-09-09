Только не Турция и Армения: как правильно на украинском называть страны мира
Из-за полномасштабной войны многие украинцы вынужденно уехали в разные страны мира. Однако не всегда названия этих государств земляки называют правильно, путая их с русскими вариантами.
Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны мира на украинском. И как ни наименовать их ни в коем случае.
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Как правильно на украинском называть страны мира
В сорок первой подборке расскажем вам, какие русифицированные названия стран следует забыть навсегда. Также подскажем, какими украинскими наименованиями заменить суржиковые наименования стран.
Поэтому вашему вниманию – подборка суржиковых названий и их украинских соответствий:
- Турція – Туреччина;
- Арменія – Вірменія;
- Азербайжан – Азербайджан;
- Киргизія – Киргизстан;
- Америка – США;
- Прибалтика – країни Балтії;
- Сєвєрна Корея – Північна Корея;
- Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка;
- Грузія — Сакартвело;
Заметим! Тбилиси уже более десяти лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия", ведь это название – российское. Подобные попытки активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Грузины официально называют свою страну Сакартвело.Так что активно употребляйте правильные названия стран мира и не дайте суржику никакого шанса!