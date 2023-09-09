Только не Турция и Армения: как правильно на украинском называть страны мира

9 сентября 2023, 17:30
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Из-за полномасштабной войны многие украинцы вынужденно уехали в разные страны мира. Однако не всегда названия этих государств земляки называют правильно, путая их с русскими вариантами.

Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны мира на украинском. И как ни наименовать их ни в коем случае.

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Как правильно на украинском называть страны мира

В сорок первой подборке расскажем вам, какие русифицированные названия стран следует забыть навсегда. Также подскажем, какими украинскими наименованиями заменить суржиковые наименования стран.

Поэтому вашему вниманию – подборка суржиковых названий и их украинских соответствий:

  • Турція – Туреччина;
  • Арменія – Вірменія;
  • Азербайжан – Азербайджан;
  • Киргизія – Киргизстан;
  • Америка – США;
Обратите внимание! Америка – часть мира в западном полушарии Земли. Разделяется на два континента или материка – Северную и Южную Америку. На ее территории расположены Соединенные Штаты Америки, являющиеся отдельным государством.
  • Прибалтика – країни Балтії;
  • Сєвєрна Корея – Північна Корея;
  • Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка;
  • Грузія — Сакартвело;

Заметим! Тбилиси уже более десяти лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия", ведь это название – российское. Подобные попытки активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Грузины официально называют свою страну Сакартвело.

Так что активно употребляйте правильные названия стран мира и не дайте суржику никакого шанса!
Автор: Марія Волошин