Только не Турция и Армения: как правильно на украинском называть страны мира

Из-за полномасштабной войны многие украинцы вынужденно уехали в разные страны мира. Однако не всегда названия этих государств земляки называют правильно, путая их с русскими вариантами.

Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны мира на украинском. И как ни наименовать их ни в коем случае.

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Как правильно на украинском называть страны мира

В сорок первой подборке расскажем вам, какие русифицированные названия стран следует забыть навсегда. Также подскажем, какими украинскими наименованиями заменить суржиковые наименования стран.

Поэтому вашему вниманию – подборка суржиковых названий и их украинских соответствий:

Турція – Туреччина;

Арменія – Вірменія;

Азербайжан – Азербайджан;

Киргизія – Киргизстан;

Америка – США;

Прибалтика – країни Балтії;

Сєвєрна Корея – Північна Корея;

Южно-Африканська Республіка – Південно-Африканська Республіка;

Грузія — Сакартвело;

Америка – часть мира в западном полушарии Земли. Разделяется на два континента или материка – Северную и Южную Америку. На ее территории расположены Соединенные Штаты Америки, являющиеся отдельным государством.

Заметим! Тбилиси уже более десяти лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия", ведь это название – российское. Подобные попытки активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Грузины официально называют свою страну Сакартвело.