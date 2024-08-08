Як правильно українською назвати жителів Данії

8 серпня 2024, 17:48
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Джерело:

Світлана Чернишова

Українці не завжди правильно можуть називати країни світу українською. Як і їхніх жителів.

Учителька української мови Світлана Чернишова навела один промовистий приклад. Мовиться про жителів Данії, зазначає Освіта 24. 

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Як правильно назвати українською жителів Данії

Учителька зазначила, що жителів Данії українською правильно називати "данці" та "данки".

І говорять вони не "датською", а данською мовою,
– зазначила вона.

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Як красиво українською назвати каприз

Учителька Світлана Чернишова також розповідала про українські відповідники до слова "каприз".

Ви можете сказати так:

  • забаганка;
  • примха;
  • вередування;
  • захтінка.

А якщо заглянути у словники, то можна знайти ще більше цікавих та незвичних слів-синонімів. Окремі з них можуть бути діалектизмами або побутувати у розмовному мовленні.

Автор: Марія Волошин