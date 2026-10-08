В Україні запровадять нові свідоцтва досягнень учнів

МОН України пропонує запровадити єдину форму свідоцтва досягнень для школярів 5 – 9 класів. Документ має містити оцінки, навчальний поступ та розвиток компетентностей учнів.

Про це пише Міністерство освіти і науки України. Цей проєкт вже запропонували на громадське обговорення.

Що міститиме свідоцтво досягнень

Документ пропонують поділити на п'ять розділів:

"Результати навчання" – семестрові та річні оцінки з обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів;

"Характеристика навчальної діяльності" – зворотний зв'язок і рекомендації від класного керівника щодо навчальних дій учня;

"Інформація про навчальний поступ" – короткі предметні коментарі вчителів за кожен рік навчання;

"Державна підсумкова атестація" – для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством;

"Рішення педагогічної ради".

До проєкту також додали методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами.

Коли можуть запровадити нову форму

МОН пропонує запровадити обов'язкове заповнення свідоцтва поетапно, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники електронних журналів – адаптувати свої системи.

У цьому навчальному році обов'язковими будуть три розділи:

"Результати навчання";

"Характеристика навчальної діяльності";

"Рішення педагогічної ради".

З 1 вересня 2027 року обов'язковими мають стати всі розділи свідоцтва. А розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням умов, визначених законодавством.

Навіщо потрібне нове свідоцтво

Проєкт розробили в межах реформи "Нова українська школа". МОН зазначає, що оцінювання має відображати розвиток компетентностей учнів, зокрема їхню здатність застосовувати набуті знання та вміння.

Єдина структура документа має допомогти школам використовувати спільні підходи до відображення результатів навчання. Для учнів і батьків це має зробити інформацію про навчальний поступ зрозумілішою, а розробникам електронних журналів – спростити налаштування формування свідоцтва.

Зауваження можна надсилати на електронну адресу: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 жовтня 2026 року.