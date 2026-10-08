Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Этот проект уже вынесен на общественное обсуждение.

Что будет содержать свидетельство о достижениях

Документ предлагается разделить на пять разделов:

"Результаты обучения" – семестровые и годовые оценки по обязательным и факультативным образовательным компонентам;

"Характеристика учебной деятельности" – обратная связь и рекомендации классного руководителя относительно учебной деятельности ученика;

"Информация об учебном прогрессе" – короткие предметные комментарии учителей за каждый год обучения;

"Государственная итоговая аттестация" – для учащихся 9 класса в случаях, предусмотренных законодательством;

"Решение педагогической Рады".

К проекту также добавлен методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами.

Когда может быть введена новая форма

МОН предлагает ввести обязательное заполнение свидетельства поэтапно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов – адаптировать свои системы.

В этом учебном году обязательными будут три раздела:

"Результаты обучения";

"Характеристика учебной деятельности";

"Решение педагогической Рады".

С 1 сентября 2027 года обязательными должны стать все разделы аттестата. А раздел о государственной итоговой аттестации будут заполнять с учетом условий, определенных законодательством.

Зачем нужно новое свидетельство

Проект разработан в рамках реформы "Новая украинская школа". МОН отмечает, что оценка должна отражать развитие компетенций учащихся, в частности их способность применять полученные знания и навыки.

Единая структура документа должна помочь школам использовать общие подходы к отражению результатов обучения. Для учащихся и родителей это должно сделать информацию об успеваемости более понятной, а разработчикам электронных журналов – упростить настройку формирования аттестата.

Замечания можно присылать на электронный адрес: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 октября 2026 года.