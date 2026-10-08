Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Этот проект уже вынесен на общественное обсуждение.
Что будет содержать свидетельство о достижениях
Документ предлагается разделить на пять разделов:
"Результаты обучения" – семестровые и годовые оценки по обязательным и факультативным образовательным компонентам;
"Характеристика учебной деятельности" – обратная связь и рекомендации классного руководителя относительно учебной деятельности ученика;
"Информация об учебном прогрессе" – короткие предметные комментарии учителей за каждый год обучения;
"Государственная итоговая аттестация" – для учащихся 9 класса в случаях, предусмотренных законодательством;
"Решение педагогической Рады".
К проекту также добавлен методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами.
Когда может быть введена новая форма
МОН предлагает ввести обязательное заполнение свидетельства поэтапно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов – адаптировать свои системы.
В этом учебном году обязательными будут три раздела:
"Результаты обучения";
"Характеристика учебной деятельности";
"Решение педагогической Рады".
С 1 сентября 2027 года обязательными должны стать все разделы аттестата. А раздел о государственной итоговой аттестации будут заполнять с учетом условий, определенных законодательством.
Зачем нужно новое свидетельство
Проект разработан в рамках реформы "Новая украинская школа". МОН отмечает, что оценка должна отражать развитие компетенций учащихся, в частности их способность применять полученные знания и навыки.
Единая структура документа должна помочь школам использовать общие подходы к отражению результатов обучения. Для учащихся и родителей это должно сделать информацию об успеваемости более понятной, а разработчикам электронных журналов – упростить настройку формирования аттестата.
Замечания можно присылать на электронный адрес: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 октября 2026 года.