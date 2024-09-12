Українська освіта отримає 415 мільйонів доларів від Світового банку: куди спрямують кошти

Міносвіти, Мінфінансів і Світовий банк 11 вересня підписали цілу низку угод. Вони стосуються програми підтримки LEARN "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні"

На її реалізацію буде виділено 415 мільйонів доларів. А сама програма спрямована на покращення умов навчання та викладання в українських школах. Перш за все – створення безпечних умов для вчителів та учнів, що навчатимуться офлайн. Угоди у рамках програми підписували міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр фінансів Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

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МОН визначило першочергові пункти:

безпекові: модернізація старих та будівництво нових укриттів;

транспортні: закупівля безпечних і інклюзивних автобусів для перевезення учнів

фінансування флагманської програми Нової української школи: оновлення підручників та навчальних матеріалів за її принципами;

підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Війна створила нові виклики перед освітою, тому нам потрібно подвоїти наші зусилля. Держава згуртувала ресурси в три ключові пріоритети: безпеку дітей та освітян, здоров’я дітей і їхній розвиток. Сьогодні ми сфокусовані на залученні та інвестиціях коштів в освіту. Дякую партнерам зі Світового банку за фінансову допомогу, яка є надзвичайно важливою в цей складний час,

– заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Боб Сом і Оксен Лісовий після підписання угод / Фото з фейсбуку Міносвіти

Програма фінансування розрахована на 3 роки і складається з двох частин. Перша – частина коштів надійде до держбюджету після досягнення визначених результатів використання субвенцій та бюджетних програм МОН. А друга частина – це грантові кошти, перш за все на підтримку освітньої реформи Нова українська школа.

До кінця 2024 року Україна вже зможе отримати 200 мільйонів доларів США на підтримку та реалізацію освітніх реформ. Решта коштів за частиною PforR надійде до загального фонду державного бюджету України протягом 2025 року. Усю програму LEARN буде реалізовано протягом 2024-2027 років,

– зазначило Міносвіти.