На ее реализацию будет выделено 415 миллионов долларов. А сама программа направлена на улучшение условий обучения и преподавания в украинских школах. Прежде всего – создание безопасных условий для учителей и учеников, которые будут учиться оффлайн. Соглашения в рамках программы подписывали министр образования и науки Оксен Лисовой, министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

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МОН определило первоочередные пункты:

безопасность: модернизация старых и строительство новых укрытий;

транспортные: закупка безопасных и инклюзивных автобусов для перевозки учеников

финансирование флагманской программы Новой украинской школы: обновление учебников и учебных материалов по ее принципам;

повышение квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ.

Война создала новые вызовы перед образованием, поэтому нам нужно удвоить наши усилия. Государство сплотило ресурсы в три ключевых приоритета: безопасность детей и педагогов, здоровье детей и их развитие. Сегодня мы сфокусированы на привлечении и инвестициях средств в образование. Спасибо партнерам из Всемирного банка за финансовую помощь, которая является чрезвычайно важной в это сложное время,

– заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Боб Сом и Оксен Лисовой после подписания соглашений / Фото из фейсбука Минобразования

Программа финансирования рассчитана на 3 года и состоит из двух частей. Первая – часть средств поступит в госбюджет после достижения определенных результатов использования субвенций и бюджетных программ МОН. А вторая часть – это грантовые средства, прежде всего на поддержку образовательной реформы Новая украинская школа.

До конца 2024 года Украина уже сможет получить 200 миллионов долларов США на поддержку и реализацию образовательных реформ. Остальные средства по части PforR поступят в общий фонд государственного бюджета Украины в течение 2025 года. Вся программа LEARN будет реализована в течение 2024-2027 годов,

– отметило Минобразования.